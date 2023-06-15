عبدالمنعم سعيد لـ «الشاهد»: حكم الإخوان يتنافى مع القيم والهوية الوطنية

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب والمفكر الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن ثورة 30 يونيو كانت لازمة، لأنه عندما ندرس الشعب المصرى، تجد أن نظام حكم الإخوان يتنافى كثيرا مع القيم المصرية والدولة المصرية الحديثة وأمور كثيرة تخص الهوية الوطنية.





وأضاف خلال لقائه ببرنامج الشاهد، الذى يقدمه الإعلامى الدكتور محمد الباز عبر فضائية extra news، أنه بعد عام واحد فقط من حكم جماعة الإخوان، حدثت ثورة 30 يونيو العظيمة بأعدادها وأغانيها، ولربما نجد فى بلاد أخرى أنه قد حدث انقسامات فى الجيش وانقسامات بين القوى السياسية، مؤكدا أنه فى ثورة 30 يونيو حدث نوع من الإجماع الذى تكون ما بين النخبة الحريصة على هذه البلد التى قررت عملية التغيير.



وأوضح أن الهوية المصرية والوطنية المصرية فى الأساس، تكونت وهى ملتحمة جدا بالجيش المصرى، لافتا إلى أن الجيش المصرى داخل فى النسيج الوطنى المصرى منذ نشأته وحارس على الدولة.

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