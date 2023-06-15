عاجل- السيسى: كل المشروعات القومية هدفها مستقبل أفضل للأجيال المقبلة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن كل ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية هدفه مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، وأن تطوير الموانئ يهدف لوضع البلاد على خريطة المنافسة والاستفادة من قدارتها وموقعها





وأضاف السيسى خلال افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، أن الميناء استمر لمدة 25 عاما دون تغيير، وكان لابد من بذل جهد كبير لتغيير وتطوير ميناء الإسكندرية كما حدث فى ميناء السخنة، مشيرا إلى أنه خلال سنتين تم تطوير الميناء بشكل سريع لوضع مصر على الخريطة العالمية للاستفادة من القدارت الجغرافية المميزة.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، والتى تعمل بأحدث وسائل الشحن، وبأوناش عملاقة هى الأولى فى مصر.

وتعتبر محطة "تحيا مصر"متعددة الأغراض من أهم المشروعات التى تنفذها وزارة النقل فى مجال النقل البحرى، وتشتمل على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات - بضائع عامة - سيارات) .

وتعد المحطة أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التى تم إنشاؤها خلف الميناء مما يساهم فى رفع تصنيف ميناء الإسكندرية، والهدف من هذه المحطة أن تكون محطة ذكية خضراء تعمل بأفضل الوسائل الحديثة فى شحن وتفريغ وتداول البضائع سواء حاويات أو البضائع العامة.