عبدالمنعم سعيد: الحفاظ على الدولة المصرية يسبق أى شىء له علاقة بالحرية

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب والمفكر السياسى الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إننا جميعا فوجئنا بما حدث للرئيس الأسبق الراحل محمد حسنى مبارك، لكن عندما دخل الموضوع مرحلة السخونة الشديدة، وقف الجيش ولم يطلق على الشعب طلقة واحدة، ولم يدخل ليدهسهم بالدبابات مثلما حدث فى الصين.





وأضاف سعيد خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامى الدكتور محمد الباز عبر فضائية extra news، أن القضية الأساسية للمجلس العسكرى كانت الحفاظ على الدولة، لافتا إلى أنه حدث بعض اللوم على مجىء الإخوان، لكن الشعب هو من جاء بالإخوان فى النهاية.

وتابع أن الحفاظ على الدولة المصرية يسبق أى شىء له علاقة بالحرية والعدالة الاجتماعية، لأن هذه الكينونة التى تسمى مصر لها مكانة خاصة، وبالتالى فإن الجيش فى أى بلد محترم هو الحارس على الدولة.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامى محمد الباز أول تعاون إعلامى بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

يذاع برنامج "الشاهد" يوميا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساء، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدرى جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولى.