عاجل.. وزير النقل من الإسكندرية: أنشأنا ممرات لوجيستية لربط الموانئ

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال كلمته فى افتتاح محطة تحيا مصر، اليوم الخميس، بميناء الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أنه تم إنشاء 22 كيلو سكك حديدية داخل الميناء، كما تم تنفيذ أرصفة بنسبة 80%، كما تم تكريك 70 مليون متر مكعب من الرمال بنسبة تنفيذ 27%، كما تم إنشاء حواجز أمواج بطول 3270 مترا بنسبة تنفيذ 74%.

وأوضح أنه تم إنشاء 17 كيلومتر من الطرق بنسبة تنفيذ 55%.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، والتى تعمل بأحدث وسائل الشحن، وبأوناش عملاقة هى الأولى فى مصر.

وتعد محطة تحيا مصر من أهم مشروعات النقل البحرى بمصر، وتساهم فى رفع تصنيف ميناء الإسكندرية دوليا، وتوفر 1500 وظيفة مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة.