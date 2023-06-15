وزير النقل: 46 شركة وطنية مصرية تنفذ البنية الأساسية بميناء الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال كلمته فى افتتاح محطة تحيا مصر، اليوم الخميس، بميناء الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه تم البدء فى تنفيذ الميناء الجاف فى منطقة العاشر من رمضان، لخدمة الموانئ فى البحر الأحمر والمتوسط، يربط بينهما خط سكة حديد.

وأوضح أننا نعمل على إنشاء 15 كيلو أرصفة بميناء الإسكندرية، ليصل إلى 30 كيلو أرصفة، خلال 3 سنوات، لافتا إلى إنه يجرى العمل على إنشاء ظهير أرضى بالميناء بإنشاء 4 كيلو متر مربع مناطق لوجيستية.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، والتى تعمل بأحدث وسائل الشحن، وبأوناش عملاقة هى الأولى فى مصر.

وتعد محطة تحيا مصر من أهم مشروعات النقل البحرى بمصر، وتساهم فى رفع تصنيف ميناء الإسكندرية دوليا، وتوفر 1500 وظيفة مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة.