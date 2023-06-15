عبدالمنعم سعيد لـ«الشاهد»: أدركت أن حكم الإخوان إلى زوال بسبب هذه الخطوة

جدة - نرمين السيد - وأضاف سعيد، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامى الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news: "كنت أفكر من سيحل محل الإخوان فى حالة عدم إطالة حكمهم، خاصة وأننا فى مصر وليس فى بلاد أخرى، حيث أن "الفشكلة" فى أى بلاد أخرى من أسهل ما يمكن، لكن "الفشكلة" فى مصر فى هذه الظروف صعبة، ولابد من معرفة كيفية تبديل القوى المؤثرة، ومن سيكون ممثلا لهذا التبديل ".
وأشار إلى أنه فى أبريل، بدأت تظهر "تمرد"، ومن ثم ظهرت آلية بدأت تتضح فى القريبين منى والأماكن التى أعمل بها، ومن ثم إدراك أن هذه الآلية غير مزيفة، بل هى آلية حقيقية، ثم يأتى بعد ذلك اللقاء الذى تم فى دهشور فى 28 أبريل.
ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامى محمد الباز أول تعاون إعلامى بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.
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