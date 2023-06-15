السيسى: النهوض بالدولة يتطلب جهدا كبيرا وضخ أموال كثيرة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن تحويل الدولة إلى حال أفضل يتطلب جهدًا كبيرًا وضخ أموال كثيرة، مضيفا: "إننا نفذنا مشروعات تطوير الموانئ لنستفيد من موقعنا على شريان رئيسى للتجارة العالمية"، وأننا نضغط على أنفسنا ومواردنا حتى ننفذ المشروعات اللازمة لنستفيد من قدراتنا".





وقال الرئيس السيسى في حديث له، خلال افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية إن "الرؤية من أجل أن تتحقق لابد أن تكون وراءها أفكار وجهود، مشيرا إلى أن ميناء الإسكندرية استمر بدون تغيير لمدة 25 عاما.

وأضاف السيسى أن كل ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية هدفه مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، وأن تطوير الموانئ يهدف لوضع البلاد على خريطة المنافسة والاستفادة من قدارتها وموقعها

وأشار إلى أنه خلال سنتين تم تطوير الميناء بشكل سريع لوضع مصر على الخريطة العالمية للاستفادة من القدارت الجغرافية المميزة.

وافتتح الرئيس السيسى، اليوم الخميس، محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، والتى تعمل بأحدث وسائل الشحن، وبأوناش عملاقة هى الأولى فى مصر.

وتعتبر محطة "تحيا مصر"متعددة الأغراض من أهم المشروعات التى تنفذها وزارة النقل فى مجال النقل البحرى، وتشتمل على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات - بضائع عامة - سيارات) .

وتعد المحطة أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التى تم إنشاؤها خلف الميناء مما يساهم فى رفع تصنيف ميناء الإسكندرية، والهدف من هذه المحطة أن تكون محطة ذكية خضراء تعمل بأفضل الوسائل الحديثة فى شحن وتفريغ وتداول البضائع سواء حاويات أو البضائع العامة.