أبرز ثمار ثورة 30 يونيو.. كل ما تريد معرفته عن «حقل ظهر»

جدة - نرمين السيد - حقل ظهر للغاز الطبيعى، من الاكتشافات الهامة لمصر، وكانت نتاجا هاما لثورة 30 يونيو، وقال عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية: "لم يكن ممكنا اكتشافه لو لم يتم ترسيم الحدود مع قبرص واليونان فى البحر المتوسط والسعودية فى البحر الأحمر"، لافتا إلى أن الاتفاقية وفرت 120 مليار دولار سنويا لتشغيل محطات الكهرباء، ولولا ترسيم الحدود البحرية ما تمكنت شركات التنقيب من العمل فى هذه المناطق".





وأضاف الرئيس السيسى: "إن فضل الله علينا كان عظيما باكتشاف حقل ظُهر ولولاه لكانت مصر مظلمة لأننا لا نمتلك توفير 2 مليار دولار شهريا بالأسعار القديمة للغاز، لتشغيل محطات الكهرباء، أما بالأسعار الحالية فقد تصل التكلفة إلى 10 مليارات دولار شهريا لشراء الغاز المطلوب لتشغيل محطات الكهرباء الموجودة فى مصر حتى لا تنقطع الكهرباء عنها بما يعنى إجمالى تكلفة تبلغ 120 مليار دولار سنويا".

وتابع الرئيس السيسى: "لازم تعرفوا أن ربنا سبحانه وتعالى يسر هذا الأمر، وأن الموضوع كله من الله سبحانه وتعالى، لأننا حين توصلنا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية تعرضنا لهجوم"، مشيرا إلى أن شركة إينى الإيطالية طلبت فترة زمنية خمس سنوات للتنقيب عن الغاز فى حقل ظُهر بالبحر المتوسط لكننى طلبت منهم اختصار تلك الفترة إلى 18 شهرا فقط، مع حل كافة المشكلات داخل الحدود البحرية المصرية على الفور.

وأشار الرئيس إلى أن الأراضى التى كانت تخصص لإنشاء معامل تكرير تستغرق فترة زمنية تتراوح ما بين سنتين أو ثلاث سنوات لأخذ الموافقات اللازمة إلا أنه تم تخصيصها خلال ساعتين فقط، منوها إلى سرعة تحرك المعدات الكبيرة اللازمة بالآلاف من أجل سرعة إنشاء 10 آلاف خازوق للأرض فى بورسعيد من أجل تجهيز الخرسانات اللازمة لإنشاء معامل التكرير عليها.

يذكر أن احتياطيات حقل "ظهر" تقدر بحوالى 30 تريليون قدم مكعب غاز وهو ما يعادل 5.4 مليار برميل زيت مكافئ، كما أن احتياطيات الحقل تمثل أكثر من 135 بالمئة من الاحتياطى الحالى للزيت الخام فى مصر.

وفيما يلى أهم المعلومات عن حقل ظهر:

- تم اكتشافه فى البحر الأبيض المتوسط فى 2015، من قبل شركة إينى ENI الإيطالية.

- بدأ الانتاج الفعلى من الحقل فى ديسمبر 2017.

- بعد عام من بدء الإنتاج من الحقل، أعلنت مصر اكتفاءها الذاتى من الغاز الطبيعى.

- يعتبر هذا الحقل من أكبر الحقول المكتشفة فى البحر الأبيض المتوسط، متجاوزا حقل غاز ليفياثان الإسرائيلى.

- تقدر قدرته الإنتاجية بحوالى 3 مليارات قدم مكعب يوميا.

- يبلغ احتياطى الغاز المقدر فى الحقل 30 تريليون قدم مكعب.

- يمثل إنتاجه نسبة 40 بالمئة من إجمالى إنتاج مصر الكلى من الغاز.

- يقدر إجمالى الانفاق الفعلى منذ بدء مشروع تنمية حقل ظهر وحتى نهاية يونيو 2022 بـ 12 مليار دولار.

- يصل إجمالى الآبار المنتجة بالحقل إلى 15 بئرا.