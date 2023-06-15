عبدالمنعم سعيد لـ«الشاهد»: برنامج المعزول اعتمد على بنود الدولة الإيرانية

جدة - نرمين السيد - وأضاف سعيد، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامى الدكتور محمد الباز عبر فضائية extra news، أن برنامج الإخوان اعتمد على بنود الدولة الإيرانية، لافتا إلى أنه كان يجرى عمل دورات تدريبية للأحزاب الموجودة فى البرلمان، معقبا: "عصام العريان كان ممتثل تماما لهذه الدورات التدربية ولتوقيتها.
وأوضح سعيد، أن الإنسان فى بعض الأحيان قد يخدع من خطاب جماعة الإخوان، خاصة وأن القوى المدنية الأخرى التى كان يجرى دعوتها، إما أنها لا تمتلك خطابا، أو أنها متكاسلة فى الحضور، مؤكدا أن الإخوان كانوا ملتزمين التزاما غير عادى.
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