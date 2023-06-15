الوزير: 10 ملايين دولار مكاسب فترة التشغيل التجريبى لميناء الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال كلمته فى افتتاح محطة تحيا مصر، اليوم الخميس، بميناء الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن الميناء استقبل نحو 50 مركبا، وضعت 60 ألف حاوية من بينها 20 ألف حاوية كترانزيت، مؤكدا أن الدولة تستهدف جمع 5 ملايين دولار شهريا، بما يعادل 60 مليون دولار سنويا، على أن يتم جمع الأموال التى صرفت على الميناء خلال 5 سنوات.
ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، والتى تعمل بأحدث وسائل الشحن، وبأوناش عملاقة هى الأولى فى مصر.
وتعد محطة تحيا مصر من أهم مشروعات النقل البحرى بمصر، وتساهم فى رفع تصنيف ميناء الإسكندرية دوليا، وتوفر 1500 وظيفة مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة.
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