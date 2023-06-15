السيسى: 2 تريليون جنيه خُصصت لوزارة النقل لتنفيذ مشروعاتها

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إنه تم تخصيص 2 تريليون جنيه لوزارة النقل لتنفذ مشروعاتها، وهو ما لا يحدث منذ 30 عاما سابقة، مؤكدا أن هذا كان ضروريا لأهمية مشروعات النقل ومردودها الاقتصادى الكبير على حركة التجارة بمصر داخليا وخارجيا.





وأضاف الرئيس السيسى فى مداخلة خلال افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية ، إن تطوير ميناء الإسكندرية استلزم بناء وحدات سكنية بديلة بقيمة وصلت إلى مليار جنيه، ولابد أن يدرك المصريون أن تطويرالدولة لا يقتصر على توفير الغذاء.

ولفت السيسى إلى أن كل ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية هدفه مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، وأن تطوير الموانئ يهدف لوضع البلاد على خريطة المنافسة والاستفادة من قدارتها وموقعها، مشيرا إلى أنه خلال سنتين تم تطوير الميناء بشكل سريع لوضع مصر على الخريطة العالمية للاستفادة من القدارت الجغرافية المميزة.

وافتتح الرئيس السيسى، اليوم الخميس، محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، والتى تعمل بأحدث وسائل الشحن، وبأوناش عملاقة هى الأولى فى مصر.

وتعتبر محطة "تحيا مصر"متعددة الأغراض من أهم المشروعات التى تنفذها وزارة النقل فى مجال النقل البحرى، وتشتمل على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات - بضائع عامة - سيارات) .

وتعد المحطة أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التى تم إنشاؤها خلف الميناء مما يساهم فى رفع تصنيف ميناء الإسكندرية، والهدف من هذه المحطة أن تكون محطة ذكية خضراء تعمل بأفضل الوسائل الحديثة فى شحن وتفريغ وتداول البضائع سواء حاويات أو البضائع العامة.