وزير التعليم: المدارس المصرية الدولية «IPS» تقدم خدمة متميزة

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الخميس، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بقاعة الاجتماعات بمقر الهيئة؛ للوقوف على ما جرى إنجازه من مشروعات الهيئة خلال العام المالى 2022 - 2023، وموقف مبادرة حياة كريمة (المرحلة الأولى)، ومناقشة الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023-2024.





جاء ذلك بحضور اللواء مهندس يسرى سالم، مساعد الوزير لشئون الأبنية التعليمية وأعضاء مجلس الإدارة.

وفى مستهل الاجتماع، رحب الوزير بأعضاء مجلس إدارة الهيئة وممثلى الوزارات والخبراء أساتذة الجامعات ذوى الخبرة، وأشاد بالدور البناء والتنموى الذى تقوم به الهيئة فى عملية بناء وإحلال وتجديد المدارس.

وقال الدكتور رضا حجازى، إن الوزارة تعمل على إيجاد حلول للحد من كثافة الفصول، كما تبذل جهودا مكثفة بهدف زيادة المعدلات السنوية لعدد الأبنية التعليمية؛ لمواجهة هذه الكثافات.

وأشار إلى أن حصص المشاهدة لقنوات "مدرستنا" تعد إحدى الإضافات المهمة التى طبقتها الوزارة هذا العام، موجها هيئة الأبنية التعليمية بالعمل على توفير قاعات مناسبة لفترات المشاهدة وتعظيم الاستفادة منها.

وأضاف الوزير أن الوزارة تهتم بالمدرسة كمؤسسة تعليمية يجرى فيها بناء شخصية الإنسان المصرى منذ مرحلة الطفولة، فضلا عن اهتمامها بجذب الطلاب للمدرسة بما يسمح بإتاحة التعليم للجميع دون تمييز.

وتطرق الوزير إلى المدارس المصرية الدولية (IPS)، مشيرا إلى أنها تقدم خدمة تعليمية متميزة، مؤكدا أن الوزارة تستهدف التوسع فى هذا النموذج من المدارس، نظرا للإقبال الشديد عليها.

وأشار إلى أنه فى ظل الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى فإن الوزارة تعمل على مواجهة التحديات والمتغيرات الحالية التى تستلزم التخلى عن النظم التقليدية والاستراتيجيات وآليات العمل المعتادة، وذلك بمواكبة المدارس للتحول الرقمى بتصميم مبانى مدرسية ذكية مرنة ومتعددة الأغراض.

ومن ناحيته، استعرض اللواء يسرى سالم، مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية إنجازات الهيئة، ومشروعات مبادرة حياة كريمة، حيث تم إنشاء عدد 1131 مشروع انشاء، وعدد 1299 مشروع صيانة وتطوير ورفع كفاءة المبانى المدرسية بالمرحلة الاولى، كما عرض الموقف المالى للخطة الاستثمارية للعام المالى 2023-2024.

كما جرى خلال الاجتماع، استعراض عدة موضوعات أهمها الموقف الراهن لمشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) المرحلة الأولى ومقترح المرحلة الثانية، ونتائج المرور على المدارس التى مر على إنشاءها أكثر من (15) عاما فى إطار سياسة الوزارة وخطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية للاطمئنان على الحالة الإنشائية للمدارس، والتأكد من سلامتها الانشائية وبدء طرح المدارس بعد التقارير النهائية للإحلال أو الصيانة.