وزير النقل: رئيس شركة عالمية قال لى لديكم رئيس «حوّل المستحيل لـ ممكن»

جدة - نرمين السيد - قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن رئيس شركة عالمية، قال إن كثير من دول العالم تحلم ولديها طموحات، لكن مصر الدولة الوحيدة التى تحلم ولديها طموحات وتنفذ هذه الطموحات والأحلام.





وأضاف خلال كلمته فى افتتاح محطة تحيا مصر، اليوم الخميس، بميناء الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى: لديكم رئيس حول كلمة المستحيل إلى ممكن"، متابعا الوزير: "مصر ستستطيع".

وقال وزير النقل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بأن تكون مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.

وأضاف الوزير، أن الحكومة المصرية بدأت فى وضع أسس ومناهج لتنفيذ توجيه الرئيس السيسى، حيث قامت وزارة النقل من خلال تنفيذ مجموعة من الأهداف الاستراتيجية فى عدة محاور، تمثلت فى خلق ممرات لوجستية تنموية متكاملة تربط بين مناطق الإنتاج سواء (زراعى أو صناعى أو تعدينى أو خدمى) وما بين الموانئ البحرية التى يتم خلالها عمليات استيراد وتصدير، مستلزمات الإنتاج بواسطة وسائل نقل سريعة وآمنة، ومرورا بالموانى الجافة والمناطق اللوجستية.

وأشار إلى أنه من أهم هذه الممرات، هو ممر (السخنة / الإسكندرية) اللوجستى، ويبدأ من ميناء السخنة على خليج السويس والبحر الأحمر، وحتى ميناء الإسكندرية الكبير على البحر المتوسط، ويربط بينهما الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع مرورا بالميناء الجاف بالعاشر من رمضان، الواصل بخط السكة الحديد (الروبيكى/ القاهرة/ السويس).

وأضاف وزير النقل كامل الوزير أنه يتم حاليا تنفيذ 18 كيلومتر أرصفة فى ميناء السخنة، ليصبح إجمالى الأرصفة الموجودة 23 كيلومتر أرصفة، بعمق 18 مترا.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، والتى تعمل بأحدث وسائل الشحن، وبأوناش عملاقة هى الأولى فى مصر.

وتعد محطة تحيا مصر من أهم مشروعات النقل البحرى بمصر، وتساهم فى رفع تصنيف ميناء الإسكندرية دوليا، وتوفر 1500 وظيفة مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة.