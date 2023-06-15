«100 مليون صحة».. فحص 7 ملايين مواطن ضد الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 7 ملايين و91 ألفا و272 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، تحت شعار «100 مليون صحة» منذ انطلاق المبادرة فى شهر سبتمبر 2021 وحتى اليوم.





وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن المبادرة تعمل من خلال 3601 وحدة رعاية أولية على مستوى الجمهورية، وتهدف إلى التشخيص المبكر وعلاج الأمراض المزمنة وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين فى الفئة العمرية الأكبر من 40 عاما، إضافة إلى فئة الشباب من عمر 18 عاما ممن لديهم تاريخ مرضى مرتبط بالأمراض المزمنة.

وأضاف أن المبادرة تقدم فحوصات قياس ضغط الدم، ونسبة السكر بالدم (عشوائى وتراكمى)، ونسبة الدهون بالدم، وفحوصات الكلى، ومؤشر كتلة الجسم، إضافة إلى تقديم خدمات التوعوية بعوامل الخطورة الخاصة بالأمراض المزمنة، ومتابعة المستفيدين من المبادرة، خلال زيارات متتالية يتم تحديد مواعيدها بناء على نتائج الفحوصات الأولية.

وتابع أن الحالات المرضية التى يتم اكتشاف إصابتها بالأمراض المزمنة (ضغط، سكر) يجرى صرف العلاج لها بالمجان من الوحدات الصحية أو إحالتها إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم وفقا للحالة الصحية للمريض، بما يساهم فى خفض نسب الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، وفقا للأدلة الاسترشادية الخاصة بالأمراض المزمنة التى جرى إعدادها من خلال التعاون بين وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية.

وأوضح أن اللجنة العلمية التابعة للمبادرة تشارك فى وضع الأدلة الاسترشادية، وتعقد دورات تدريبية للأطقم الطبية المشاركين بالمبادرة.

وأشار إلى أنه فى حالة التأكد من إصابة المريض بالاعتلال الكلوى المزمن، تتم إحالته إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم بالمجان ضمن المبادرة.

ولفت إلى تدريب الفرق الطبية بوحدات الرعاية الأولية على استخدام «جهاز الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي»، مناشدا المواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة (ضغط، سكر) ضرورة زيارة الوحدات الصحية للاستفادة من خدمات «مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي» والاطمئنان على حالتهم الصحية «مجانا».