وزير النقل: مواطن أنشأ عقارا بميناء الإسكندرية مستغلا الأحداث السابقة

جدة - نرمين السيد - قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم الانتهاء من جراج متعدد الطوابق فى ميناء الإسكندرية؛ لاستيعاب أكبر عدد من السيارات، بنسبة تنفيذ 100%، لافتا إلى أن هناك مواطن استغل الأوضاع سابقا، وأنشأ عقارا على ميناء الإسكندرية.





وأضاف خلال كلمته فى افتتاح محطة تحيا مصر، اليوم الخميس، بميناء الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أنه تم إنشاء رصيف بحرى بطول 160 متر و10 متر عمق، لافتا إلى إنه تم إنشاء رصيف آخر بطول 400 متر وعمق 15 مترا، مؤكدا أننا نعمل على إنشاء نقل برى وبحرى وسكك حديدية لخدمة التجارة فى مصر. ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، والتى تعمل بأحدث وسائل الشحن، وبأوناش عملاقة هى الأولى فى مصر. وتعد محطة تحيا مصر من أهم مشروعات النقل البحرى بمصر، وتساهم فى رفع تصنيف ميناء الإسكندرية دوليا، وتوفر 1500 وظيفة مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة.

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