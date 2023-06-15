«مصر للطيران» تنقل الحجاج إلى الأراضى المقدسة عبر 19 رحلة اليوم

جدة - نرمين السيد - تسير شركة مصر للطيران، اليوم الخميس، 19 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام، بواقع 10 رحلات من إلى جدة، و7 رحلات من القاهرة إلى المدينة، و2 من برج العرب إلى المدينة، لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التضامن ووزارة السياحة والأثار وحجاج القرعة بالمحافظات والترانزيت وحجاج فلسطين وأفراد وأجانب وتأشيرات العمل.





وأعلنت الشركة عدة إرشادات خاصة للحجاج المسافرين إلى الأراضى المقدسة، من المطارات المصرية كالتالى: - فى رحلة الذهاب ضرورة الوجود فى المطارات المصرية قبل موعد السفر بأربع ساعات. - فى رحلة العودة ضرورة الوجود فى مدينة الحجاج بجدة قبل موعد السفر بثمانى ساعات، وفى مطار المدينة المنورة قبل موعد السفر بست ساعات. - يسمح بحقيبتين لا يزيد وزن الواحدة عن 23 كجم، وحقيبة يد وزنها 8 كجم وسوف يتم تحصيل قيمة الوزن الزائد نقدا.

- يسمح بعبوة مياه زمزم المصرح بها من السلطات السعودية (سقيا زمزم). - يمنع نهائيا اصطحاب الأجولة القماش والزكائب. - ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الصحية وتقديم الشهادات المطلوبة.



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