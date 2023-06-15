«100 مليون صحة».. فحص 8.6 ملايين طالب ابتدائى ضد الأنيميا والسمنة والتقزم

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 8 ملايين، و637 الفا و608 طالبا بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، منذ إطلاقها خلال العام الدراسى الحالى والتى بدءت فى يوم 6 ديسمبر 2022 وحتى نهاية الفصل الدراسى الثانى، يأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على صحة وسلامة الطلاب.





وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن المبادرة تستهدف فحص الطلاب فى المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك بـ 30 ألف مدرسة حكومية وخاصة.

وأضاف أن خدمات المبادرة تضمنت إجراء المسح الطبى للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن أمراض سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

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ومن ناحيته، قال الدكتور محمد ضاحى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، إن الحالات المصابة بأى من هذه الأمراض التى تشملها المبادرة تم تحويلها إلى عيادات التأمين الصحى، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما تم تسليم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوى على بياناتهم الخاصة، وذلك لمتابعتهم دوريا والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال 255 عيادة تأمين صحى بجميع محافظات الجمهورية.

وبدوره قال الدكتور تامر سمير، منسق المبادرة الرئاسية، إن الفرق الطبية المشاركة فى المبادرة بلغت 2400 فريق، ويتكون كل فريق من 3 أفراد (ممرضة، وفنى معمل، وإدارى) تم تدريبهم على بروتوكولات الفحص والتشخيص، كما جرى تدريبهم على معايير مكافحة العدوى.

وأشار إلى أن جميع مهام المبادرة تمت مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وإلى أن المسح جرى على مدار العام لمنع التكدس بين الطلاب، كما قدمت فرق التثقيف الصحى بالمحافظات التوعية للطلاب عن كيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم، لافتا إلى تخصيص الخط الساخن "106" للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بالمبادرة.