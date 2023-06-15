الرئيس السيسى يطمئن سكان العريش: هنعوضكم.. وبنعمل كده ليكم ولأولادكم"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 يونيو 2023 01:28 مساءً - طمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سكان الميناء القديم في العريش، قائلا: "في العريش في الميناء القديم ، علشان أعمل المثلث ده ألاقي فيه ظهير وناس موجوده فنعوضها ، وبقولهم وهما سامعيني "احنا مش بنعمل ده ضدكم .. احنا بنعمل ده لأجل بلدنا ولأجلكم ..وعلشان تلاقوا شغل ليكم ولأولادكم ومستقبل يليق بالعريش وكل سيناء".

عن موضوع اليخوت، أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح محطة تحيا مصر بالإسكندرية: "الناس فاكره إن موضوع اليخوت ترف ..موجود في البحر المتوسط 500 ألف يخت حصتنا فيهم مش عاوز أقول مفيش ..لكن فيه دول تانية بتاخد 30 % منها. وده حقهم .. اللى يشتغل ياخد واللى ميتغلش وينام خليه نايم بقا".

تابع الرئيس: "علشان تعمل ده كان مدة تصديق اليخت قبل كده في مصر 28 يوم قلتلهم 30 دقيقة زى العالم ..علشان إيه؟ انتوا بتتكلموا علي تشغيل ناس إذا مكنش عندك 20 – 30 مارينا على أفضل المستويات وتديلوا نفس الاشتراطات في أى دولة في العالم هتاخد إزاى وتدرب وتعلم ناس مكنتش عندها الخبرة اللازمة في الموضوع ده".