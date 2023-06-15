العامري فاروق من الحوار الوطني: دعم الشباب يتطلب استيعاب نسبة كبيرة منهم في المجتمع

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 يونيو 2023 01:28 مساءً - قال العامري فاروق وزير الشباب الأسبق، أن عنوان جلسة اليوم " دعم وتمكين الشباب وذوي الهمم في ملف ريادة الأعمال" في غاية الأهمية منوها أن كل كلمة به لها ملفها الكبير .

جاء ذلك خلال جلسة دعم وتمكين الشباب وذوي الهمم في ملف ريادة الأعمال، بلجنة الشباب ضمن المحور المجتمعي

وتابع فاروق أن دعم الشباب يتطلب الاستيعاب نسبة الشباب الكبيرة في المجتمع ، موضحا أنه من المهم تحديد المجالات التي يمكن أن يدخلها الشباب وتتناسب مع مميزاتهم.

وأكمل وزير الرياضة الأسبق أن جهاز التعبئة والاحصاء له دور كبير في تحليل الملفات، الي يمكن أن يتحرك بها الشباب لمعرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم في بيئة تناسب مهاراتهم.

ونوه أن الشباب يسعى لإثبات وجوده بغض النظر عن قدراتهم المالية، فالجميع يريد إثبات وجوده في المجتمع ليكون عنصر فعال.

وأكمل أن قانون الشباب من القوانين الهامة، ولكنه يجب أن يتسق مع رؤية الدولة الجديدة ويكون مفهومه الشباب وليس المؤسسات الشبابية.