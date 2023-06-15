بشرى سارة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أن مستفيدو برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة"، يبدأون اليوم الخميس صرف قيمة "تكافل وكرامة" لشهر يونيو 2023 بالزيادة الجديدة بنسبة 25%، للشهر الثالث على التوالى، تنفيذا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى.





وأوضحت وزارة التضامن أن تطبيق هذه الزيادة تم فى أبريل الماضى، لجميع المستحقين بإجمالى 5.2 مليون أسرة، مشيرة إلى أن هناك عدد من الطرق والوسائل يمكن من خلالها صرف قيمة تكافل وكرامة لشهر يونيو 2023، والتى تتمثل فى الصرف بالفيزا من خلال ماكينات الصراف الآلى "ATM" فى أى وقت

يذكر أن الموقع الرسمى الإلكترونى لوزارة التضامن الاجتماعى، أتاح عددا من الخدمات الإلكترونية، ومنها شروط قبول المواطن ببرنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة"، وخدمة الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة للمستحقين، من خلال زيارة الموقع الرسمى الإلكترونى للوزارة، وإتباع عدد من الخطوات البسيطة.