السيسى يجرى جولة تفقدية فى ميناء الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وشاهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فيلما تسجيليا بعنوان "بوابات الخير" اليوم الخميس، على هامش افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية. وأشار الفيلم التسجيلى إلى حرص القيادة السياسية على تطوير وزيادة عدد الموانئ المصرية؛ لتلبية الاحتياجات المتزايدة للتجارة الدولية والاستفادة من موقع مصر الجغرافى، وجعلها مركزا للتجارة العالمية واللوجيستيات. وأوضح أن وزارة النقل وضعت خطة لتطوير منظومة الموانئ واللوجستيات ترتكز على خلق ممرات لوجيسية، حيث تم إنشاء أرصفة جديدة بطول 65 كيلو مترا، وتوفير 1500 فرصة عمل مباشرة وألفى فرصة عمل غير مباشرة.

وأكد الفيلم التسجيلى حرص الدول على بناء الموانئ وتحديثها لتحظى بفرص اقتصادية أكبر.

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