رئيس شركة CMA: افتتاح محطة تحيا مصر يعكس العلاقات القوية بين القاهرة وباريس

جدة - نرمين السيد - أعرب رئيس مجلس إدارة شركة CMA، رودولف سعادة، عن سعادته الكبيرة وتشرفه بافتتاح محطة تحيا متعددة الأغراض اليوم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدا أن ما حدث اليوم انعكاس حقيقى للعلاقات الثنائية القوية والتاريخية بين مصر وفرنسا.





وأضاف سعادة، خلال كلمته فى افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى: "كان لبلدينا الكثير من القواسم المشتركة، بدءا من حقيقة أنهما دولتى بناء، وملتزمتان بإقامة صروح دائمة تصمد أمام اختبار التأمين".

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة CMA، أن إرادة هذه الحكومة تعمل على تزويد البلاد بالبنية التحتية التى من شأنها تعزيز سلاسل التوريد المصرية، وبالتالى دعم تنمية البلاد وهو خير دليل على ذلك، نحن نشارك رؤيتكم تماما بأن سلاسل التوريد ضرورية للتنمية الاقتصادية والبشرية".

وأكمل: "أتذكر سيادة الرئيس لقاؤنا الأول فى عام 2021 بمصر، أخبرتنى عن رؤيتكم لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وأبلغتكم رغبتنا فى أن نكون جزءا من هذا القطاع، وبالفعل تم بناء هذه المحطة، وأنا فخور جدا بأن مجموعتنا يمكنها أن تسهم فى تحقيق نهضة حقيقية لمصر، لذلك، أشكركم ونشكر بشدة شركاؤنا المصريين وزارة النقل المصرية، كان العبور الأول لسفينة مجموعتنا فى عام 1983، وفى عام 2015 قادت السفينة القافلة فى افتتاح القناة الجديدة بحضور الرئيس السيسى".

وواصل: "اليوم، يبلغ عدد أفراد مجموعتنا 350 فردا منتشرين فى 6 موانى مصرية يربطون البلاد ببقية العالم، وفى عام 2022 نقلنا أكثر من 400 ألف حاوية من وإلى مصر، نحن هنا لأننا نؤمن بأن مصر لديها مكان مهم للتجارة وموقع استراتيجى للنقل، ونحو 10% من البضائع فى العالم تمر فى مصر".

وأردف: "تماشيا مع استراتيجية الحكومة، نحن مصممون على جعل مصر مركزا لوجستيا عالميا ويترجم ذلك إلى استثمارات فى الإسكندرية والسخنة والموانى الجافة، ما سيمكن مجموعتنا من لعب دور رئيسى فى الممر اللوجستى بالسخنة وتطوير السكك الحديدية لنقل البضائع فى الحاويات".

وأكمل: "يسرنا أن نشارك مع شركاؤنا المصريين خبرتنا كشركة عالمية رائدة فى مجال النقل والخدمات اللوجستية، ستخلق الاستثمارات فرص عمل عظيمة، وتدعيم التنمية الاقتصادية للبلاد مع تعزيز دور مصر الاستراتيجى وقيادتها فى المنطقة ومع إطلاق المحطة نكتب فصلا جديدا فى تاريخ المجموعة فى مصر".

وافتتح الرئيس السيسى، اليوم الخميس، محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، والتى تعمل بأحدث وسائل الشحن، وبأوناش عملاقة هى الأولى فى مصر.

وتعتبر محطة "تحيا مصر"متعددة الأغراض من أهم المشروعات التى تنفذها وزارة النقل فى مجال النقل البحرى، وتشتمل على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات - بضائع عامة - سيارات) .

وتعد المحطة أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التى تم إنشاؤها خلف الميناء مما يساهم فى رفع تصنيف ميناء الإسكندرية، والهدف من هذه المحطة أن تكون محطة ذكية خضراء تعمل بأفضل الوسائل الحديثة فى شحن وتفريغ وتداول البضائع سواء حاويات أو البضائع العامة.