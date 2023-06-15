صحة الشرقية: إجراء جراحة متقدمة لطفل عمره شهرين لإصلاح فتق بالحجاب الحاجز

جدة - نرمين السيد - أجرى الفريق الطبى بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى الزقازيق العام، بقيادة الدكتور على رفعت أستاذ جراحة القلب والصدر، والمشرف العام على القسم، وبمشاركة الأستاذ الدكتور أحمد مسلم، والدكتور محمد عبدالشافى، عملية جراحية متقدمة وذات مهارة خاصة، لطفل يبلغ من العمر شهرين، وعلى جهاز تنفس صناعى بقسم الحضانات بالمستشفى منذ ولادته وحتى أيام قليلة مضت، ويزن 1800 جرام.





وذلك لإصلاح تشوه خلقى بالحجاب الحاجز للطفل، بعد تحديد التشخيص المرضى وإجراء كافة الفحوصات الطبية والمعملية والأشعات اللازمة، والتى أثبتت وجود تشوه خلقى بالحجاب الحاجز، والطفل الآن حالته مستقرة، ويتلقى الرعاية الطبية بقسم الحضانات بالمستشفى، بعد قيام الأطباء بإجراء العملية الجراحية بنجاح وإصلاح التشوه الخلقى. جاء ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بالمحافظة، ورفع المعاناة عن المريض والمواطن المصرى. قدم الدكتور هشام مسعود الشكر لمدير عام الطب العلاجى، ومسؤول الحضانات وأقسام الأطفال بالمديرية، ومدير مستشفى الزقازيق العام، ورؤساء أقسام القلب والصدر، والحضانات، والأطباء وهيئة التمريض والفنيين والخدمات المعاونة، وجميع فريق العمل المشارك فى هذا العمل، على الجهود المبذولة لخدمة المرضى بمحافظة الشرقية.

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