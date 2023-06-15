رئيس الأمانة الفنية بالحوار الوطني: الرئيس بعث بعدد من الرسائل منها أن المصريين جميعا سواسية في الوطنية وحب الوطن

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 يونيو 2023 02:25 مساءً - توجه المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، بجزيل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اليوم التاريخي امس مؤتمر الشباب بالأسكندرية الذي خصص فيه جزء لاستعراض جوانب الحوار الوطني .

وأضاف فوزي أن الرئيس بعث بعدد من الرسائل منها ان المصريين جميعا سواسية فى الوطنية وحب الوطن وجميعهم مدعون لبنائه فالمواطن هو غاية الحوار الوطني وليس النخبة او فئة بيعنها.

وأوضح أن الرئيس أكد كامل دعمه لكل فكر وجبه وطني قابل للتطبيق و التنفيذ ، بالإضافة إلي احترام المؤسسات الدستورية واختصاصاتها .

واختتم أن مجلس الامناء اثناء المشاركات حرص على عدم تقسيم المجتمع على اساس عمري او نوعي أو فئوي فلن تجد فلاحين وصعايده او مرأة ورجل ولكن كان الاستثناء الوحيد هو الشباب تأكيدا على دورهم فى تطور اي دولة مؤكدا أهمية لجنة الشباب فى الحوار الوطني