عضو مجلس أمناء الحوار الوطني تطالب بإلغاء قانون الشباب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 يونيو 2023 02:25 مساءً - قالت الدكتورة فاطمة سيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ، نتحدث مع عموم الشعب المصري لكي يفهمونا وأن جلسة اليوم هي جلسة لعموم الشباب وليست جلسه متخصصة .

واضافت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني خلال كلمتها بجلسة لجنة الشباب ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني لمناقشة "دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال "، تعليقاً على حديث البعض بعدم مهاجمة الدولة خلال الجلسات قائلة: "محدش بيهاجم الدولة .. نحن هنا عندما ننتقد أشياء في أداء الحكومة ليس معناه اننا ننتقد الدولة وهي الوطن، ولكننا ننتقد أداء بعض الأمور للمسئولين لكي ينتبهوا لها ويعملوا على تصحيحها .

وطالبت الكاتبة الصحفية فاطمة سيد أحمد بإلغاء قانون الشباب، مشيرة إلى أن الشباب يمثل ٦٠٪ وعليه أن يبذل جهد كبير لإيجاد فرص عمل جيدة .

مشيدة بالنماذج الجيدة من ذوى الاعاقة الذين نجحوا في تحقيق بطولات ومراكز متقدمة في عدد من المجالات المختلفة، مطالبة بضرورة تقديم مزيد الدعم لهم .

وتابعت البعض يقول أننا نعمل على تحويل مصر إلى صناعية، وانا اقول بأن مصر بلد زراعية صناعية ومفتوحه لكل المجالات ، واتمني أن تدخل ريادة الأعمال في الزراعة واستصلاح الأراضى، واتمني ان ارى الشباب أن يمارس عملا في الزراعة لأنها هي سلة الغذاء.

واكدت الكاتبة الصحفية أن الحوار الوطني عندما دعا له الرئيس هدفه أن يسمع الجميع بعضهم البعض .

وعقب احمد فتحى مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، اى ضرورة وجود قانون خاص بالشباب، مع مراعاة التمثيل المناسب لمختلف الفئات