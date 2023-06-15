شرايين جديدة للحياة.. هكذا دعمت الدولة تطوير القدرات اللوجستية (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 يونيو 2023 02:25 مساءً - تحول مصر لمركز مهم للتجارة الدولية واللوجستية كان ولا يزال جزءا رئيسيا ضمن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى لوضع استراتيجية متكاملة للدولة المصرية، فكانت تشيد الممرات اللوجستية كإحدى ركائز التجربة المصرية فى تطوير البنية التحتية اللوجستية التى تدعم مختلف المشروعات القومية سواء، زراعية أو صناعية أو خدمية أو تعدينية.

وشكلت تلك الممرات شرايين حياة جديدة وشبكات ربط حيوية بين ارتكازات ومناطق الإنتاج بالموانئ البحرية الجافة، من خلال شبكات سكك حديدية متطورة، وشبكة طرق تراعى أعلى المعايير الدولية فى الجودة والتنفيذ لتحقيق التكامل بين الموانئ المصرية.

وبلغ إجمالى تكلفة تطوير الموانئ البحرية خلال الفترة من 2014 إلى 2024 نحو 129 مليار جنيه، كما عملت الدولة على تطوير الممرات اللوجستية التنموية ودشنت مشروع القطار الكهربائى السريع ليغطى مسافة 2000 كيلو متر على 3 خطوط، وتم الإنتهاء من 45% من الخط الأول من خلال 42 شركة مصرية وطنية.

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