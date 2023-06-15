وزير المالية: ربط المناطق الحرة العامة بمنظومة النافذة الواحدة

جدة - نرمين السيد - وافتتح الرئيس السيسى، اليوم الخميس، محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، والتى تعمل بأحدث وسائل الشحن، وبأوناش عملاقة هى الأولى فى مصر. وتعتبر محطة "تحيا مصر"متعددة الأغراض من أهم المشروعات التى تنفذها وزارة النقل فى مجال النقل البحرى، وتشتمل على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات - بضائع عامة - سيارات) . وتعد المحطة أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التى تم إنشاؤها خلف الميناء مما يساهم فى رفع تصنيف ميناء الإسكندرية، والهدف من هذه المحطة أن تكون محطة ذكية خضراء تعمل بأفضل الوسائل الحديثة فى شحن وتفريغ وتداول البضائع سواء حاويات أو البضائع العامة.

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