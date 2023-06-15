«تحيا مصر» بالإسكندرية .. أحدث محطة لوجستية ذكية بأياد مصرية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - والفيديوجراف التالى يوضح أبرز المعلومات عن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض. وتساهم محطة تحيا مصر متعددة الأغراض فى رفع تصنيف ميناء الإسكندرية، وهدفها أن تكون محطة ذكية خضراء تعمل بأفضل الوسائل الحديثة فى شحن وتفريغ وتداول البضائع سواء حاويات أو البضائع العامة.

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