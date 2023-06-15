معهد تيودور بلهارس ينظم اللقاء الأول حول الأبحاث المُبتكرة فى الطب التشخيصى

جدة - نرمين السيد - أكد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، أهمية دور المراكز البحثية فى دعم البحث العلمى وتشجيع الابتكار، خاصًة فى المجالات التى تخدم الإنسان، مثمنًا الدور الذى تقوم به الجهات البحثية التابعة للوزارة، والمعنية بقطاع الصحة فى توفير الخدمات الطبية للمواطنين، وتطوير البحث العلمى الذى يخدم صحة المواطن المصرى.





وأشار محمد عباس شميس القائم بأعمال مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث، إلى تنظيم شعبة بحوث المناعة وتقييم العلاج بالمعهد اللقاء العلمى الأول للشعبة، حول الأبحاث التطبيقية المُبتكرة فى الطب الشخصى، وتطبيق اختبار الجينوميات الدوائية فى ممارسة علم الأورام وتقنيات النانو الحديثة؛ لتشخيص الأمراض السرطانية والطفيلية، تحت عنوان "الأبحاث المُبتكرة من المختبر إلى السوق"، "Innovative Research From Bench To Market”، وذلك بالتعاون مع؛ كلية الطب بجامعة القاهرة، والجامعة الألمانية بالقاهرة، والجامعة البريطانية بالقاهرة.

وجاء اللقاء، بهدف تبادل المعارف والخبرات بين أعضاء هيئة البحوث بمعهد تيودور بلهارس والأساتذة بتلك الجامعات تماشيًا مع سعى المعهد الدائم لربط البحث العلمى بالصناعة وتحويل المخرجات البحثية إلى منتجات يمكن الاستفادة منها بشكل عملى للارتقاء بالمستوى الصحى للمواطنين.

وغطت محاضرات اللقاء العلمى العديد من الجوانب المُتعلقة بعلاجات الأورام، واستخدام المعلومات الجينية والتقنيات الحديثة، مثل النانوتكنولوجى فى تشخيص الأمراض، بالإضافة لعرض الطرق المُبتكرة فى تصنيع الدواء وتحسين فعاليته.

وصرحت إيمان الأهوانى أستاذ المناعة ورئيس شعبة بحوث المناعة وتقييم العلاج، ورئيس اللجنة المنظمة للقاء العلمى، بأن اللقاء خرج بمجموعة من التوصيات المُتعلقة بأهمية تدريس الطب الدقيق فى كليات الطب بالجامعات المختلفة، وتطبيق التقنيات الجزيئية الحديثة فى حالات مرضى الأورام، والاعتماد على العلاج الشخصى الموجه لكل مريض على حدة بناءً على صفاته الصحية الدقيقة، وكذلك تطوير فعالية الأدوية، من خلال التعديلات والإضافات الكيميائية، واستخدام الأجسام المضادة أحادية النسيلة محلية الصنع والمواد النانوية فى الكشف المُبكر عن السرطانات، مثل سرطان المثانة، بالإضافة لضرورة تقييم تطبيقات النانوتكنولوجى فى تشخيص الأمراض المعدية، وأهمية تعزيز التعاون بين التخصصات المختلفة؛ للوصول إلى أفضل النتائج.

حضر فعاليات الورشة أكثر من 200 أستاذ وباحث متخصص فى هذا المجال من الجامعات والمراكز البحثية المصرية، والشركات المعنية، وحاضر بالندوة كل من: أسامة بدارى أستاذ الصيدلة الإكلينيكية ووكيل كلية الصيدلة للدراسات العليا والبحوث بالجامعة البريطانية بالقاهرة، وتغريد جعفر أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية الكيميائية بكلية الطب بجامعة القاهرة، وأشرف عبادى أستاذ ورئيس قسم الكيمياء الدوائية، كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة الألمانية بالقاهرة، وإبراهيم ربيع أستاذ ورئيس قسم الطفيليات، وسارة ماهر باحث بقسم المناعة، وأحمد هندواى باحث بقسم الفارماكولوجى بمعهد تيودوربلهارس.