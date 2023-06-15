الرئيس السيسى يشهد تدشين سفينة «وادى الملوك» لضمها للأسطول التجارى المصرى

جدة - نرمين السيد - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، تدشين سفينة "وادى الملوك" التابعة لشركة الملاحة الوطنية إحدى شركات وزارة النقل، ورفع العلم المصرى عليها، وذلك ضمن افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض.





ويأتى تدشين سفينة "وادى الملوك" التى تم ضمها لأسطول الشركة العام الجارى، فى إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لبناء أسطول تجارى مصرى قوى لنقل التجارة المصرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستعادة قوة الأسطول التجارى المصرية والاستغلال الأمثل لموقعها الاستراتيجى على البحرين الأحمر والمتوسط وعلى خطوط الملاحة العالمية. وتتسم السفينة بكونها أحدث وأكبر سفن الأسطول التجارى المصرى وتتطابق مع جميع متطلبات هيئات الإشراف المحلية والدولية والتشغيل التجارى لدعم الأسطول الوطنى بالسفن ذات التقنية العالية والتى تتماشى مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية. وتتميز السفينة بجاهزيتها بأحدث التقنيات الحديثة من حيث الماكينات والمولدات والأجهزة الملاحية المتطورة، وقد تم التعاقد خلال المشروع على السفينة بشكل خاص وهى السابقة الأولى من نوعها لدعم الأسطول الوطنى بسفينة حديثة الطراز بعد انضمام السفينة الجديدة للأسطول التجارى الوطنى المملوك لشركة الملاحة

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