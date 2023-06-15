سفارة استراليا فى القاهرة تستضيف فعالية حول تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - استضافت السفارة الأسترالية فى القاهرة فعالية "تغير المناخ وأصوات السكان الأصليين"، بهدف الاستماع لأصوات السكان الأصليين وتسليط الضوء على استراتيجية السياسة الخارجية للأمم الأولى فى أستراليا.





تحدث السفير الأسترالى فى مصر، الدكتور أكسل وابنهورست، فى كلمته الافتتاحية عن كيفية إدارة الأمم الأولى الأسترالية للأراضى والمياه لآلاف السنين باستخدام معارفهم التقليدية، وهو أمر بالغ الأهمية فى تنفيذ تدابير التصدى لتغير المناخ، ويمكن لأصوات السكان الأصليين تقديم منظور فريد وقيِّم لهذه المشكلة العالمية.

وسلط السفير وابنهورست الضوء على التحديات والفرص المماثلة التى تواجهها أستراليا ومصر فيما يخص التكيف مع تغير المناخ، وقال: كلا البلدين عرضةً للجفاف وارتفاع منسوب مياه البحر، كما يتمتع كلا البلدين بإمكانيات هائلة كمنتجين ومصدرين للطاقة المتجددة.

وهنأ السفير وابنهورست مصر على استضافة COP27 فى نوفمبر الماضى وشكرها على توليها رئاسة المؤتمر هذا العام، وأضاف أن أستراليا ترغب فى استضافة COP31 فى عام 2026 بالتعاون مع شركاء المحيط الهادئ.

وتم تعزيز موضوع الفعالية من خلال استضافة الدكتورة فرجينيا مارشال وهى خبيرة مياه أسترالية من السكان الأصليين تتمتع بخبرة رائدة فى مجال حقوق المياه ومعرفة الشعوب الأصلية وتم تقديمها فى COP27 فى مصر العام الماضى.

وناقشت الدكتور مارشال أهمية معرفة الأمم الأولى للعمل فى مجال المياه والمناخ، وأشارت إلى أن السكان الأصليين ومجتمعاتهم يتأثرون بشكل غير متناسب بتغير المناخ، ولكن هناك العديد من الفرص للتجارب والمساهمات الإيجابية مثل برنامج أستراليا لأراضى الشعوب الأصلية وبحر رينجرز.

وتناولت الدكتورة مارشال تجربتها فى COP27 بشكل إيجابى وأكدت على أهمية المحادثات المشتركة حول تغير المناخ.

ومن أجل تسليط الضوء بشكل أكبر على أصوات السكان الأصليين، تضمنت الفعالية أيضاً ثلاث لوحات من الأعمال الفنية للفنانة سامى ويبورن من الشعوب الأصلية، وهى أعمال بصرية أسترالية من السكان الأصليين.

وتعكس أعمالها الفنية إدارة الأمم الأولى للموارد الطبيعية، والمعرفة التقليدية التى تنتقل من جيل إلى جيل ومستمرة حتى يومنا هذا من أجل العناية المستدامة بالأرض والمياه، وتم عرض قطع سامى فى هذه الفعالية إلى جانب مقطع فيديو للفنانة تناقشفيه عملها.

لا تزال أستراليا ملتزمة بالعمل على اتخاذ إجراءات مناخية مهمة لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات بنسبة 43٪ دون مستويات عام 2005 بحلول عام 2030 والوصول لصافى صفر بحلول عام 2050 ومواصلة رفع أصوات شعوب الأمم الأولى فى المحادثات العالمية لأستراليا حول المناخ.