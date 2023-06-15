صحة الشيوخ بالحوار الوطني: 2000 طبيب رفضو استلام تكليفهم بسبب الأجور و11 ألفا استقالوا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 يونيو 2023 03:30 مساءً - قال الدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن مصر شهدت تطور كبير في حجم الإنفاق على الخدمة الصحية، وتطور الخدمات الصحية فأصبح لدينا 1.9 مليون مواطن يستفيدون من خدمة إنهاء قوائم الانتظار.

وأضاف علي مهران خلال كلمة له ضمن الجلسة الأولى لمناقشة قضية الرعاية الصحية بين التحديات والاآمال منظومة التأمين الصحي الشامل النظام الصحي (حكومي - خاص - أهلي) المدرجة على جدول أعمال لجنة الصحة إحدى لجان المحور المجتمعي بالحوار الوطني المصري، إن المبادرات ومنها 100 مليون صحة وغيرها من المبادرت الرئاسية قدمت خدمات طبية جليلة

ولفت مهران تم الكثير من الإنجازات في مجال الصحة لا يمكن أن ننكرها، ولكن لدينا الكثير والكثير نحتاجه، ويمكن تطبيق ذلك من خلال محورين أحدهما تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، التي حققت طفرة كبيرة بالمحافظات التي طبقت فيها.

ولفت إلى إن في حاجة إلي توحيد اللوائح إلى حين تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الذي قد يحتاج إلى سنوات ليشمل كل المحافظات المصرية.

ولفت إلى المحور الثاني والذي يتعلق بتحسين أحوال الأطباء، فهناك 11 ألف طبيب تقدموا باستقالتهم من عملهم إضافة لرفض 2000 طبيب استلام تكليفهم بسبب الأجور.