رياضة الشيوخ بالحوار الوطني: ذوو الهمم رمز الإصرار والتحدي ولابد من تفعيل قانون الـ٥%

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 يونيو 2023 03:30 مساءً - أكد النائب أحمد دياب عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ ورئيس رابطة الأندية المصرية المحترف، ضرورة تفعيل قانون ال ٥٪ التعيين ذوي الهمم، ودمجهم في المجتمع.

وأضاف دياب خلال كلمته في جلسة دعم وتمكين الشباب بالمحور المجتمعي، إن ذوي الهمم هم رمز الإصرار والتحدي، وقبل الحديث عن الدعم، لابد من تفعيل قانون ال ٥٪، والتنفيذ يقع على عاتق الحكومة والقطاع الخاص، ولابد ان يتم ذلك بشكل حقيقي.

وأكمل دياب: كنا بنقول ان الشباب خايف وقلق هو بقى قلق من ناحيتين، الأولى انه يعرض مشاكل أو يكون داعم لبلده، كتير جدا تعرضوا لجزء مو الابتزاز الفكري، أنه يكون داعم لبلده.

ووجه دياب رسالة للشباب قائلا: ادعم بلدك مؤسسات دولتك محدش يقولك دي حاجه مش مظبوط، احنا في حرب لازم نكون شايفين كويس، ووجود السلبيات دليل على أن هناك عمل، ويمكن المضي في إصلاحها.