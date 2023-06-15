الحوار الوطنى.. سامية بيبرس: تمكين الشباب هو نقطة انطلاق الجمهورية الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 يونيو 2023 03:30 مساءً - أوضحت سامية بيبرس؛ عضو مجلس الأمناء لمجلس الشباب المصري؛ أن جلسة اليوم؛ المتعلقة بدعم وتمكين الشباب وذوي الهمم بملف ريادة الأعمال؛ في غاية الاهمية؛ وتتواكب مع رؤية الدولة لتمكين الشباب على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

جاء ذلك خلال جلسة دعم وتمكين الشباب وذوي الهمم في ملف ريادة الأعمال، بلجنة الشباب ضمن المحور المجتمعي

وقالت:" نقطة انطلاق الجمهورية الجديدة؛ هو تمكين الشباب".

ونوهت أن الدولة مهتمة بريادة الأعمال فيما يخص تمكين الشباب حيث أطلقت العديد من المبادرات لدعم ريادة الأعمال ومنها مبادرة البنك المركزي بتوفير متين مليار جنيه للمشروعات الصغيرة بفائدة لا تتعدى ٥ في المئة وايضا مبادرات التنمية المحلية كمهنتك مستقبلك؛ موضحة أن الدولة اهتمت بالمشروعات الصغير في الريف، موضحة أنه من المهم تعريف الشباب بما تقوم به الدولة فيما يتعلق بتمكين الشباب بملف ريادة الأعمال .

واوصت برفع مستوى الشباب بالحوافز والتسهيلات المقدمة من الدولة والتنسيق بين القطاعين الخاص والعام واعفاء الشركات الناشئة من الضرائب لمدة خمسة أعوام.