الحوار الوطنى.. ممثل حماة الوطن: هناك مشكلات تواجه ريادة الأعمال والشباب ولابد من إيجاد الحلول لها

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 يونيو 2023 03:30 مساءً - أوضح المهندس كريم إمام؛ أمين الشباب بحزب حماة الوطن؛ أنه في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ نحو بناء الجمهور الجديدة، هناك بعض المشاكل التي تواجه ريادة الأعمال والشباب والتي لابد من إيجاد الحلول لها.

وقال: هناك بعض المؤسسات لايوجد لديها التفرقة بين صاحب المشروع وريادة الأعمال، مشيرا إلى أنه لابد من أن يكون هناك تعريف موحد لريادة الأعمال؛ لافتا أن المشكلة الثانية تتمثل في ضعف التأهيل لريادة الأعمال؛ ووجود قصور في طريقة التسويق لريادة الأعمال، في ظل سهولة الوصل إلى الشباب المستهدف من خلال الانترنت.

وأوضح أن المشكلة الثالثة هي هجرة العقول لدول أخرى، تستغلها بشكل صحيح؛ لافتا إلى أن مشكلة الضرائب والتأمينات، تمثل في الوعي الضريبي للشباب الذي لا يعلم كيف يدفع للدولة في ظل أنه يدرك أهمية هذه الضرائب؛ وليس لديه أي مشكلة في الدفع لكنه لا يعرف الطريق الصحيحة.

وطالب بتحويل سياسة الترهيب من الضرائب إلى سياسة التحفيز لان هذا حق من حقوق الدولة والشباب مقتنع به؛ مشيرا إلى ان مشكلة دمج ذوي الهمم مكفولة في قانون رقم ١٠ في ٢٠١٥.

وطالب بتأسيس المجلس الأعلى لإبتكار وريادة الأعمال، مع ضرورة تفعيل قاعدة بيانات موحدة؛ علاوة على ضرورة الاستثمار في العنصر البشري ووجود قنوات فاعلة؛ وأخيرا تأسيس معرض سنوي دائم بين أصحاب الشركات والقطاع الخاص.