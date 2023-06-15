الحوار الوطنى.. رئيس قطاع عمليات مؤسسة صناع الحياة: متوسط نسبة الرياديين في مصر يقل عن١٠%

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 يونيو 2023 03:30 مساءً - أوضح حامد إبراهيم؛ رئيس قطاع العمليات بمؤسسة صناع الحياة؛ ان أحد التحديات التي تواجه ريادة الأعمال حاليا؛ هي أن الشباب في مصر يبحث عن فرص عمل كبير .

جاء ذلك خلال كلمته بجلسة لجنة الشباب ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني لمناقشة "دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال.

وقال: "متوسط نسبة الرياديين في مصر؛ يقل عن نسبة ١٠٪".

وأوضح أن أبرز التحديات التي تواجه شركات ريادة الأعمال هي تحديات التمويلات والتعليم؛ وأشار أن بعض التوصيات الواجب العمل عليها منها إصدار قانون خاص لريادة الأعمال، وتقديم تسهيلات تمويلية للشباب وتقديم إعفاءات ضريبية مناسبة .

ولفت إلى أهمية ريادة الأعمال الإجتماعية والتى تهدف لحل التحديات الاجتماعيه، كما طالب

بضرورة دعم المؤسسات والجمعيات الأهلية للقيام بنشاط ريادة الأعمال.