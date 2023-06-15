"تحيا مصر" تضيء عروس المتوسط.. معيط: تطوير المنظومة الجمركية يجعل مصر مركز تجارة عالمى.. وزير النقل: إنشاء خط التجارة العربى للتصدير لأوروبا وأمريكا.. CMA: افتتاح المحطة يعكس العلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 يونيو 2023 03:30 مساءً - كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن قيمة البضائع المفرج عنها في العام 2022 ، حيث وصلت الى 37.7 مليار دولار، وفى العام 2023 وصلت الى 31.7 مليار دولار، مشيرا إلى أن قيمة البضائع التي سجلت بنموذج بدء الإجراءات الجمركية (46) في العام 2022 وصلت 37.9 مليار دولار، وفى عام 2023 وصلت إلى 37.7 مليار دولار.

أضاف وزير المالية خلال كلمته في افتتاح محطة تحيا مصر بمدينة الاسكندرية بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن قيمة البضائع المفرج عنها خلال الفترة من 1 – 31 مايو 2023 وصلت إلى 7.3 مليار دولار، وخلال نفس الفترة من العام الماضى وصلت إلى 5.3 مليار دولار، أما قيمة البضائع المسجلة لنفس الفترة فسجلت 7.6 مليار دولار.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التطوير الذي تم في المنظومة الجمركية هدفه تحقيق الرؤية الاستراتيجية لتحويل مصر إلى مركز تجارة عالمية، وكانت محاولة التطوير مرتكزة على 5 محاور، هي "تطوير التشريعات، ميكنة الإجراءات والتحول الرقمي، تسهيل الإجراءات وإدارة التغيير، التنمية البشرية، والنظرة المستقبلية".

وأضاف وزير المالية، في كلمته بافتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية: "قدمنا قانون جمارك جديد في 2020 بدلا من الموجود منذ 65 عاما، بحيث يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية في مجال تيسير التجارة، ويكون المظلة التشريعية لتطبيق منظومة النافذة الواحدة، وخلال الأربع سنوات الماضية استطعنا أن نصدر 4 تعديلات على بنود التعريفة الجمركية التي تصدر بثلاثة قوانين، لتشجيع الصناعة الوطنية والإنتاج والتصدير".

وتابع وزير المالية "محور الميكنة والتحول الرقمي تضمن 6 عناصر وهي، المراكز اللوجستية بالموانئ الجمركية، وتنفيذ منظومة النافذة الواحدة وتنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، والربط الشبكي لأجهزة الكشف بالأشعة، وتفعيل منظومة إدارة المخاطر الشاملة، والربط بين منظومة نافذة الفاتورة الإلكترونية وسيجرى تنفيذها الشهر المقبل".

وأردف: "أنشأنا 15 مركزا لوجستيا في الموانئ الجمركية تخدم وتغطي 47 موقع ومنفذ جمركي في 21 ميناء، وهذا ساهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي"، مضيفا أنه جرى تفعيل منظومتي المواصفات القياسية وحوكمة الاستيراد على منظومة ACI.

وقال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أنه اجتمع مع رئيس إحدى الشركات العالمية في مكتبه وأشاد بالتنمية في مصر، مضيفا: "كان عندي أول امبارح قالي كتير من دول العالم بتحلم وعندها طموحات بس مصر الدولة الوحيدة اللى بتحلم وعندها طموحات ولكن بتنفذ هذه الطموحات والاحلام قالي انا اسف هيتهموني زي ما يتهموني قالي نصا انتم عندكم رئيس حول معني كلمة " impossible" إلى " possible".

وأضاف وزير النقل خلال افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي محطة تحيا مصر متعددة الأغراض في الإسكندرية: "إن محطة تحيا مصر عروس اليوم كانت عبارة عن أرض تحوي حاجز أمواج يسمى "قوع القرد" في قلب حوض ميناء الإسكندرية"، مبجناش فلوس من حد ولا شركة عالمية.. 3 هيئات مصرية قوية مصرية هيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البرى والبحري وهيئة ميناء الاسكندرية وبنوا المحطة بتكلفة 9 مليار جنيه وانتهت المحطة دون استدانة مليم واحد، في التشغيل التجريبي المستمر منذ 3 أشهر دخلنا 50 مركب نزلت 60 ألف حاوية منهم 30 % ترانزيت دخلنا 10 مليون دولار ونستهدف 5 مليون دولار شهريا".

وتابع الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأن تكون مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.

وأضاف الوزير، أن الحكومة المصرية بدأت في وضع أسس ومناهج لتنفيذ توجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث قامت وزارة النقل من خلال تنفيذ مجموعة من الأهداف الاستراتيجية في عدة محاور، تمثلت في خلق ممرات لوجستية تنموية متكاملة تربط بين مناطق الإنتاج سواء "زراعي أو صناعي أو تعديني أو خدمي" وما بين الموانئ البحرية التي يتم خلالها عمليات استيراد وتصدير، مستلزمات الإنتاج بواسطة وسائل نقل سريعة وآمنة، ومرورا بالمواني الجافة والمناطق اللوجستية.

وأشار إلى أنه من أهم هذه الممرات، هو ممر "السخنة – الإسكندرية" اللوجستي، ويبدأ من ميناء السخنة على خليج السويس والبحر الأحمر، وحتى ميناء الإسكندرية الكبير على البحر المتوسط، ويربط بينهما الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع مرورا بالميناء الجاف بالعاشر من رمضان، الواصل بخط السكة الحديد "الروبيكي – القاهرة – السويس".

وقال الفريق كامل الوزير وزير النقل، يتم حاليا إدخال 17 كيلومتر سكك حديد كهرباء إلى جانب السكك الحديدية "الديزل"، من خلال توفير 22 كيلومترا من السكك الحديدية داخل الميناء، فضلا عن تنفيذ طرق خرسانية لتتحمل الحمولات الثقيلة، منوها بأن مساحة ميناء السخنة زادت 4 ملايين متر مربع، ليصل إجمالي مساحة الميناء إلى 25 كيلو مترا مربعا.

وأوضح وزير النقل أن 13 شركة مصرية وطنية تقوم بتنفيذ 18 كيلومتر أرصفة داخل ميناء السخنة وبلغت نسبة تنفيذ الأرصفة حاليا إلى 80%، فيما بلغت نسبة تنفيذ أعمال التكريك لـ70 مليون متر مكعب من الرمال، 27% حيث تقوم بتنفيذها 3 شركات منها شركة أجنبية وشركتين مصريتين وطنيتين.

وأشار إلى أن شركة النيل العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل قامت بتنفيذ حواجز أمواج بطول 3270 مترا ووصلت نسبة التنفيذ إلى 94%، فيما وصلت نسبة تنفيذ أعمال الطرق الخرسانية 55%، وذلك بأحدث معدات الخرسانة في العالم، لـ17 كيلو مترا من الطرق الخرسانية والأسفلتية والإنترلوك، داخل الميناء.

وأوضح وزير النقل أنه يتم حاليا زيادة 17 كيلومترا للسكك الحديدية، لتصل إلى 22 كيلو مترا وتقوم بتنفيذها شركات مصرية وطنية بالتعاون مع هيئة سكك حديد مصر ووصلت نسبة التنفيذ 70 %.

وبخصوص الحوض الثاني والرابع بالميناء، قال وزير النقل، إنه تم التعاقد مع المشغل العالمي الأول عالميا "هاتشسون"، وسيتم تسليمهم الأرض في شهر يوليو القادم؛ لبدء تنفيذ البنية الفوقية الخاصة بهم لتصبح أول محطة بعد (سي أم أيه) سيتم تسليمها لمشغل عالمي للبدء في التنفيذ ووصلت نسبة التنفيذ لـ81%.

وقال وزير النقل إنه تم تنفيذ البينة الأساسية بالكامل بشركات مصرية وتمويل مصري بدون أي قروض، مضيفا أن يتم الاستعانة بمشغل عالمي لأخذ حق انتفاع لإدارة وتشغيل البنية الفوقية لمدة 15- 30 سنة مقابل عائدا بالدولار عدا شركة CMA ، حيث تم تطبيق نظام جديد معها تم تنفيذه لأول مرة في مصر، لافتا إلى أن الشركة وافقت على تنفيذ البنية الفوقية (المباني والمرافق ومحطات المعالجة وغيرها) مقابل المشاركة بحصة تقارب 32 % من قيمة المعدات.

وأشار إلى أنه تم دخول المعدات بالدولار من ميناء الإسكندرية، قائلا "إنه لخلق ممر لوجستي، حيث يتم تواجد شركة هاتسن العالمية في محطات بالعين السخنة والإسكندرية، إضافة إلى القطار السريع الذي يربط طول 675 كيلومترا في 21 محطة، حيث يضم مركز تحكم وسيطرة ويخدم عليها 15 قطارا سريعا و34 قطارا إقليميا و18 جرار بضائع نقل كهرباء.

وقال كامل الوزير، وزير النقل، إن ممر العريش طابا له خصوصية وأهمية كبيرة جدا، حيث يبدأ من ميناء طابا على خليج العقبة والبحر الأحمر، وحتى ميناء العريش على البحر المتوسط، ويربط بينهما خط سكك حديدية من طابا إلى العريش، ثم من العريش إلا بئر العبد بأطوال 335 كم، ويجرى رفع كفاءة خط (بئر العبد- بالوظة – فردان) والذي كان قد سُرقت قضبانه في أحداث 2011 بنسبة 100% ولم يتبق منه إلا محطاته.

وأضاف وزير النقل: "قصدنا في ميناء العريش ألا يخدم الخط من العريش إلى طابا فقط، ولكن خططنا لكي يمر بمنطقة الصناعات الثقيلة، لإحياء المنطقة بالكامل".

وأكمل كامل الوزير: "بناء على طلب أشقائنا في الأردن والعراق، عملنا بروتوكول لإنشاء خط يسمى بخط التجارة العربي، هيجيب بضايع الأردن والعراق بل ودول الخليج على نقل بري عندهم أو سكك حديدية عندهم، إلى منطقة العقبة، وإحنا من العقبة إلى طابا عندنا شركة الجسر العربي للملاحة – شركة مملوحة للثلاث دول الأشقاء - تنقل بعبارات من العقبة إلى طابا ونوبيع، ثم نتحرك بريا بالصادرات الأردنية إلى كل دول أوروبا وأمريكا عبر هذا الخط".

وعقب الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "بفكر الناس اللي كانت بتقول هو أنت عملت طريق طابا والنفق ليه، وعملت ليه عرضي 1 من بورسعيد للسويس، إحنا عملنا عرضي 1 لما كنا بنعمل قناة السويس، وبقول بقى لو أنا النهارده لو عايز أنقل من طابا لغاية بورسعيد كنت هنقل إزاي، أنا بقول الكلام ده دلوقتي ليه، لأن وقته دلوقتي الناس تعرفي ليه إحنا عملنا ده، عملنا طابا طابا النفق والعرضي 1 و2 و3 وبقية المحاور الأخرى في شرم الشيخ".

وأكد كامل الوزير وزير النقل، أنه تم الوصول بالبنية الأساسية من الممر اللوجستي الجسور وتبطينها وغيرها إلى نسبة 45 %، والتي تنفذها 46 شركة مصرية وطنية، موضحا أنه يمر بالميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالعاشر من رمضان والتي تبلغ مساحتها 250 فدانا.

وقال وزير النقل، إنه تم البدء في تنفيذ الميناء الجاف في العاشر من رمضان لتنفيذ خط سكك حديد تربط بين سكك حديد القاهرة بالسويس "طريق الروبيكي"، ثم خط آخر موازي لطريق الدائري الإقليمي (rtl) يصل حتى بلبيس؛ وذلك للربط مع شبكة الجمهورية كلها، بهدف إنشاء ميناء جاف محوري يخدم ميناء السخنة بالبحر الأحمر وميناء بورسعيد شرق وغرب على البحر المتوسط بطول 61 كيلومترا في 16 عملا صناعيا بين كوبري ونفق، و6 محطات ركاب وبضائع من الدرجة الأولى.

ولفت إلى أن تم عمل 15.5 كيلو متر أرصفة بميناء الإسكندرية وهو الطرف الآخر من الممر اللوجستي، حيث تهدف الخطة لتوصيله إلى 30 كيلومترا خلال 3 سنوات، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء منه في نهاية عام 2024.

وأوضح أنه تم الوصول إلى 30 كيلومتر أرصفة عمقها 20 مترا بدلا من 8- 12 مترا، لافتا إلى أنه تم زيادة ساحات التداول من 7.7 إلى 13 كيلو مترا مربعا، معلقا: "إنه لم يكن في الإسكندرية مناطق لوجستية ولا ظهير أرضي، حيث كان بها مسطح مائي والأرضي شريط قليل جدا".

وأوضح أنه تم تنفيذ توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2021 بعمل ظهير أرضي للدخول لميناء الإسكندرية، إضافة إلى منطقة لوجستية رئيسية بحوض المتراس بمساحة تتجاوز 700 فدان.. وقال "إنه لم يكن هناك مناطق لوجستية لكننا وصلنا إلى 4 كيلو مترات مربعة، إضافة إلى تضاعف مساحة الميناء من 15 كيلو مترا مربعا إلى 30 كيلو مترا مربعا؛ لنصل إلى ميناء الإسكندرية القديم وميناء الماكس والدخيلة إلى ميناء الإسكندرية الكبير درة موانئ البحر المتوسط ".

وأضاف وزير النقل إن الوزارة نفذت داخل ميناء الإسكندرية جراج من خمسة طوابق بقدرة 4000 سيارة لاستيعاب السيارات التي يتم استيرادها.

وتابع أنه تم تطوير أيضا ورشة ورصيف لتقديم الخدمات البحرية بطول 160 مترا بعمق 10 أمتار، مؤكدا أن الورشة أصبحت على أعلى مستوى وتقدم تأمين فني جيد لهيئة ميناء الإسكندرية.

وأوضح أن شركة النيل للطرق والكباري نفذت هذه الأرصفة، مشيرا إلى أن هذه الشركة كانت تعاني منذ فترة ولكن بتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصبحت هذه الشركة الآن ذات ربح عال ويخصص لها أعمال ضخمة مثل القطاع الخاص.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ رصيف الأخشاب والغلال أيضا داخل الميناء بطول 433 كيلومترا وعمق 15.5 متر وبمساحة 35 ألف متر.

وأكد أنه كانت هناك أزمة كبيرة في تخزين الأخشاب والغلال وبالتنسيق تم حل هذه المشكلة وأصبحت عملية التخزين داخل الميناء سهلة وسلسلة، موضحا أنه تم إنشاء كباري هويس جديدة داخل الميناء وتطوير الموجود.

أكد كامل الوزير وزير النقل، أنه يتم إنشاء محطتين مهمتين في ميناء الدخيلة، الأولى محطة صب جاف نظيف لمواجهة حجم الطلب الكبير في القمح والذرة والأرز والغلال، وسيتم تنفيذ محطة في المياه بسبب ضيق مساحة ميناء الإسكندرية، كما وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق، باستغلال كل الأراضي بشمال طريق المكس، بالإضافة للأراضي العشوائية، وبالفعل تم الحصول عليها، لافتا إلى أنه ليس هناك وسيلة أخرى غير الردم في البحر، وسيتم صب سقف الرصيف بالخرسانة، ليكون لدينا أرصفة بطول 1150 مترا بعمق 19 مترا لم يكن له مثيل في الدخيلة والإسكندرية.

وقال الوزير خلال افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمحطة تحيا مصر بالإسكندرية، إن ساحات التداول الخاصة بالمحطة ستكون على مساحة 300 ألف متر مربع ومتصلة بالأرض، حيث وصلت نسبة تنفيذها اليوم 35 % وتنفذها شركة مصرية وطنية بالجنيه المصري.

وأضاف وزير النقل، أن "محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض" على الرصيف رقم 100 ستكون من أهم محطات ميناء الإسكندرية الكبير، حيث كان الرصيف عبارة عن حاجز أمواج فقط، لافتا إلى أنه تم ردم ما بين الأرصفة لتشكيل جسم الرصيف النهائي، ليكون لدينا أرصفة بطول 1680 مترا وعمق 18 مترا وساحة تداول 1.3 مليون متر، حيث وصلت نسبة التنفيذ 30 % وتم التعاقد قبل البدء فيه مع شركات "كوسكو" و "إم إس سي".

وأشار إلى أنه لتطوير الميناء ليكون حوضا واحدا، يجب إنشاء 5 حواجز أمواج بإجمالي أطوال 7 كيلو مترات طولية، يستهلك فيها 7 ملايين طن من الصخور والكتل الخرسانية لتأمين حوض الميناء، لتدخل مراكب في ميناء الإسكندرية تقريبا لمدة 330 يوما على مدار السنة.

وأضاف أنه تم التصديق على المنطقة اللوجتسية المتكاملة في حوض المتراس من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مساحة 873 فدانا، وكانت أغلبها مناطق سبخية، وعندما تم إنشاء محور التعمير الجديد خلق منطقة أخرى، ونعمل في هذه المنطقة ونقوم بالردم برمال من الصالحية والشرقية ووادي النطرون لخلق الأرض ثم تحسين التربة.

وتابع :"وصلت نسبة تنفيذ المرحلة الأولى والتي على تمتد على مساحة 273 فدانا، إلى 50% وتنفذ أعمالها الشركة القابضة للطرق والكباري".

وأكد أنه أصبح لدى الوزارة القدرة والخبرة لتحسين التربة، حيث تم التعاقد مع شركة مصرية وطنية (سياك) بالتعاون مع شركة (crrc) الصينية وبمجرد الانتهاء من تحسين التربة سنقوم ولأول مرة وبمفهوم جديد بتنفيذ منطقة لوجستية صناعية في ظهير ميناء الإسكندرية، ليتم تغليف وتعبأة وتصنيع كل الخضروات والفاكهة، وسيتم تصنيع جميع مستلزمات الإنتاج الواردة من الخارج، ينفذ عليها القيمة المضافة هنا في مصر، ويعاد تصديرها مرة أخرى من ميناء الإسكندرية لتعظيم تجارة الترانزيت والتي قد تضيف لمصر أكثر من دخل سياحة سنوية كما قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق".

قال كامل الوزير وزير النقل، إن البنك الدولي قام بتسمية ممر القاهرة - الإسكندرية بـ "اللوجستي" لأنه يقوم بتمويله، ويبدأ الممر من منطقة سكك حديد مصر في منطقة بشتيل في قلب الجيزة وينتهي في ميناء الإسكندرية الكبير ويربط بينهم خط سكك حديد بشتيل- الاتحاد - القباري، حيث يتم تطوير البنية الأساسية والإشارات مرورا بالميناء الجاف في السادس من أكتوبر وميناء السادات الذي يربطه بهذا الممر اللوجتسي خط سكك حديد كفر داوود - السادات.

واستعرض الوزير محطة سكك حديد مصر ببشتيل والتي بلغت نسبة تنفيذها 95% وسيتم افتتاحها قريبا، مشيرا إلى أن خط سكك حديد مصر ببشتيل عبارة عن 3 أجزاء الأول من بشتيل للاتحاد 89 كيلومترا، والثاني من الاتحاد إلى القباري والمخصص لنقل البضائع وسيربط مع القطار السريع ويتم تطوير السكك والإشارات به، والثالث من الاتحاد إلى إيتاي البارود لتطوير السكك والإشارات، ويربط مع خط سكك حديد القاهرة -الإسكندرية العادي في إيتاي البارود ويعد خط تبادلي للخط الرئيسي عند حدوث أي مشكلة.

وأضاف أن ميناء أكتوبر الجاف هو أول ميناء تم تنفيذه بالشراكة مع وحدة المشاركة في وزارة المالية، وتم الانتهاء من تنفيذه، وتشغيله بصورة تجريبية من نوفمبر الماضي، وسيتم افتتاحه اليوم، لافتا إلى أنه تم تنفيذه على مساحة 100 فدان، وهناك 300 فدان أخرى منطقة لوجستية، ويحتوي الميناء علي 10 مباني رئيسية، وساحات تداول 60 فدانا وسكك حديدية 4.8 كيلومتر، وطرق على مساحة 70 ألف متر مربع، سواء خرسانية أو أسفلتية بطاقة تداول 720 حاوية في اليوم لـ 100 فدان، وتبلغ السعة التخزينية 260 ألف حاوية.

وأكد وزير النقل أنه تم تنفيذ المباني الإدارية للميناء الجاف على أعلى مستوى حيث يشمل على المبنى الإداري ومستودع جمركي والذي يتم فيه تفريغ "الكونتينر" وبعد ذلك تخرج للمنطقة الصناعية في 6 أكتوبر للتصنيع وتعود مرة أخرى إلى ميناء الإسكندرية، كما أن بها وحدة الإدارة والتحكم والتي تدير الميناء الجاف بالكامل من غرفة الإدارة دون تدخل عامل بشري.

وقال الوزير "إنه من المخطط عندما تصل المحطة إلى 50% من طاقة تشغليها سيتم تزويدها بأوناش جديدة لتزويد الطاقة التشغيلية والقدرة على الوصول إلى الطاقة القصوى للمحطة".

وأضاف أنه بالرغم من أن هناك خط سكة حديد الواحات لكنه يقطع مسافات كبيرة ليصل إلى 6 أكتوبر لذلك ننفذ الآن خط سكك حديد من محطة بني سلامة حتى الميناء الجاف ليس لخدمة الميناء الجاف فقط ولكن أيضا المنطقة الصناعية في أكتوبر ومشروع جنة مصر ومشروع مستقبل مصر بكل ما تحتوي عليه من نقل خضروات وبضائع سواء صادر أو وارد لأن الخط يصل طوله إلى 68 كيلومترا ووصل نسبة تنفيذه اليوم إلى 15% .

تابع أن هناك أيضا ميناء السادات الجاف والذي تصل مساحته إلى 75 فدانا ويتم ربطه بخط سكك حديدية من السادات حتى كفر داود ويقوم بتنفذ هذا الخط شركات مصرية وبتكلفة مصرية، منوها بأن قرض البنك الدولي سيتم ضخه لتنفيذ الأنظمة والجرارات ولكن كل ما هو بنية أساسية ومحطات وسكة كلها تنفذ بأموال مصرية، ويبلغ طول الخط 36 كيلومترا لـ 4 محطات وبنسبة تنفيذ بلغت اليوم 61% وسيتم الانتهاء منه بالتزامن مع ميناء السادات الجاف.

وحول الممر الثالت اللوجستي (ممر طنطا - المنصورة - دمياط) أكد الوزير أنه ممر مهم جدا لخدمة المناطق الصناعية الكثيرة التي تقع في قلب الدلتا وفي طنطا منها قويسنا والمحلة الكبرى وطنطا وكفر الزيات وكفر الدوار والمنصورة، بالإضافة إلى أنه سيساعد أيضا في نقل كل منتجات الدلتا من الخضروات والفواكه والتي يتم تصدريها على محطة (سي ام ايه 55 ) ونقوم حاليا بتنفيذ أرصفة جديدة.

وقال رودلف رئيس مجلس إدارة cmacgm، إن افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض انعكاس حقيقي للعلاقات الثنائية القوية والتاريخية بين مصر وفرنسا، مؤكدا ان البلدين بينهما الكثير من القواسم المشتركة.

أضاف رئيس مجلس إدارة cmacgm، خلال افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمحطة تحيا مصر بالإسكندرية: "إن إرادة هذه الحكومة تعمل على تزويد البلاد بالبنية التحتية التي من شأنها تعزيز سلاسل التوريد المصرية وبالتالي دعم تنمية البلاد وهو خير دليل على ذلك، ونحن نشارك رؤية سيادتكم تماما بأن سلاسل التوريد ضرورية للتنمية الاقتصادية والبشرية.

تابع: "أتذكر أول لقاء لنا في عام 2021 في مصر لقد أخبرتني عن رؤيتكم لقطاع النقل والخدمات اللوجيستية وأبلغت سيادتكم عن رغبتنا في ان نكون جزء من هذه الرؤية، وبالفعل تم بناء هذه المحطة وانا فخور جدا بان مجموعتنا يمكن ان تسهم في تحقيق طموحك لمصر، وويبلغ عدد افراد مجموعتنا 350 فردا منتشرين في 6 موانئ مصرية يربطون البلاد ببقية العالم.

أكمل: في 2022 قمنا بنقل اكثر من 400 الف حاوية من والى مصر، وتماشيا مع استراتيجية الحكومة نحن مصممون على جعل مصر مركزا لوجيستيا عالميا ويترجم ذلك الى استثمارات في الإسكندرية والسخنة والموانئ الجافة مما سيمكن مجموعتنا من لعب دور رئيسي الى الممر اللوجيستي وتطوير السكك الحديدية لنقل البضائع في الحاويات، ومع اطلاق محطة تحيا مصر متعددة الأغراض نكتب فصلا جديدا في تاريخ المجموعة في مصر وأنا متأكد من أنه سيتبعه العديد من الفصول الأخرى.