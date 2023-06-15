تجربة طوارئ بشركة ميناء القاهرة الجوى (صور)

جدة - نرمين السيد - ونفذ التجربة إدارة الطوارئ والأزمات بقطاع العمليات بالمشاركة والتنسيق مع قطاع الأمن والقطاع الهندسى وقطاع السلامة والصحة المهنية وقطاع العلاقات العامة والمراسم والشرطة والحماية المدنية والجمارك والحجر الصحى وكافة الجهات العاملة بالمطار.

جاء ذلك فى إطار اهتمام وزارة الطيران المدنى بالارتقاء بالمستوى التدريبى فى مختلف التخصصات ومن بينها مواجهة الأزمات من خلال إجراء تجارب طوارئ لقياس مستوى الأداء والقدرة على مواجهة الأحداث الطارئة بكفاءة عالية.

وتضمن سيناريو التجربة أنه فى أثناء سير الناقل الآلى من مبنى الركاب رقم (١) الى مبنى الركاب رقم (٣) ظهر دخان كثيف صادر من حقيبة داخل العربة رقم ١ بعد مغادرة محطة الايرمول وقبل وصوله إلى محطة الجراج متعدد الطوابق، وعلى الفور قامت غرفة التحكم بالناقل الآلى بعمل بلاغ بالواقعة إلى مركز العمليات الرئيسى وبناء عليه تم تفعيل خطة إخلاء الناقل الآلى وإبلاغ جميع الجهات المعنية واتباع مخطط سريان البلاغ.

وعن طريق غرفة التحكم تم إيقاف الناقل الآلى وفتح الأبواب لخروج الدخان مع التنبيه على جميع الركاب من خلال الإذاعة الداخلية بطرق التحرك والإخلاء مع عمل بلاغ يفيد بموقع الناقل الآلى بين محطتى الجراج متعدد الطوابق والايرمول، وتم إخلاء جميع الركاب واصطحابهم إلى محطة الايرمول عبر ممشى الطوارئ حيث كان فى استقبالهم عناصر من الشرطة وأمن المحطة والحجر الصحى ورجال الإسعاف برفقة الأجهزة الأمنية.

تم التعامل مع الحقيبة بواسطة الدفاع المدنى ونقلها خارج الناقل الآلى والتى أفادت فيما بعد أن الدخان الصادر من الحقيبة ناتج عن تلف بطارية لاب توب شخصى لأحد الركاب، وبعد تأمين الناقل الآلى عاد التشغيل الطبيعى بعد التحقق من كافة إجراءات التشغيل الآمن بواسطة مهندسى الناقل الآلى.

تأتى هذه التجربة فى إطار تعليمات المنظمة الدولية للطيران المدنى (الإيكاو) بضرورة إجراء تجارب الطوارئ بشكل منتظم وذلك لقياس قدرة الاستعداد لدى الأفراد بالإضافة الى تنمية المهارات فى مواجهة الأزمات والأحداث الطارئة.