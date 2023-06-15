الرئيس السيسى يمازح العاملين بمحطة تحيا مصر: «العبوا رياضة» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتوجه الرئيس السيسى لمبنى الإدارة والتحكم للمحطة واستمع إلى شرح المهندس أحمد حسن مدير التشغيل التنفيذى حول غرفة التخطيط والمتابعة منوط بها كل ما يتعلق بالعمليات التقنية الخاصة بمحطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض.

وقال المهندس حسن إن غرفة التخطيط والمتابعة هى جزء من قسم العمليات، وأن أى عملية تتم فى المحطة لا بد أن تمر عن طريق هذه الغرفة وهى العقل المفكر للمحطة من بداية مرحلة استلام البيانات لكل حاوية والمراكب الراسية على الأرصفة وعدد الأوناش العاملة فى الميناء والخطة الموضوعة للحاويات على كل مركب، مستعرضا خطوات دخول الشاحنة ووضع الحاويات وخروجها مرة أخرى.

وأضاف "لدينا أحدث نظام التشغيل، وتم كل تلك الخطوات بدون تدخل أى عنصر بشرى حفاظا على السلامة وسهولة العمليات"، منوها بأن المحطة تعمل على مدار الـ 24 ساعة.

ومازح الرئيس السيسى العاملين فى غرفة التخطيط والمتابعة بمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض قائلا: "أوعوا تتخنوا العبوا رياضة".

وتعد محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض إنجازا هاما على طريق تحويل الإسكندرية لمركز لوجستى عالمى، بهدف أن تكون مصر مركزا للتجارة واللوجستيات عالميا.