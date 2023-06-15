السيسى: التعاون مع شركة «CMA CGM» قيمة مضافة لتطوير إدارة ميناء الإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 يونيو 2023 04:32 مساءً -

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الخميس، رودولف سعادة، الرئيس التنفيذى لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية CMA CGM، وعددا من كبار المسئولين بالشركة، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل.

جاء ذلك فى إطار قيام الرئيس السيسى اليوم بحضور افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية الكبير، ورفع العلم على سفينة وادى الملوك، أكبر وأحدث سفن الأسطول التجارى المصرى.

وقال المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أشاد بعلاقات التعاون التاريخية الوثيقة بين مصر وفرنسا، مؤكدا أن التعاون مع الشركة الفرنسية يمثل قيمة مضافة لتطوير إدارة ميناء الإسكندرية الكبير، خاصة على صعيد إنشاء المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية به، بما يعزز من قدرته فى دعم التجارة والتصدير والاستيراد، ويرسخ من مكانة مصر كمركز لوجستى وتجارى عالمى.

وتقدم الرئيس التنفيذى لشركة CMA الفرنسية بالتهنئة بمناسبة افتتاح محطة تحيا مصر ، مشيدا بمناخ الأعمال فى مصر، ومؤكدا تطلع الشركة لتعزيز التعاون مع الجانب المصرى فى إدارة الموانئ، وكذا التوسع فى نطاق عمل الشركة ليشمل تشغيل مناطق لوجستية ومحطات إضافية فى موانئ أخرى بجانب ميناء الإسكندرية.