الحوار الوطنى.. محمود السقا يقترح وزارتين منفصلتين للشباب والرياضة.. ويؤكد: تبنى الرئيس مخرجات الحوار الوطنى رد على المشككين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 يونيو 2023 04:32 مساءً - أوضح محمود أسامة؛ عضو مجلس الشباب المصرى؛ أن تبنى الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمخرجات الحوار الوطنى ضمانة أساسية لنجاح الحوار، وردا على كل من يشكك حول الحوار الوطنى ومدى الجدية لما يٌثار من تصريحات بشأن الحوار".

جاء ذلك خلال جلسة لجنة الشباب ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني، تحت عنوان دعم وتمكين الشباب وذوي الهمم ملف ريادة الأعمال"

وقال: " تبنى القيادة السياسية لتوصيات ومخرجات الحوار ضمانة حقيقة لنجاح الحوار والجديد في الموضوعات التى تُثار داخل اللجان والمقترحات والتوصيات والمخرجات التى سيكون لها دور كبير فى الوقوف على بعض المشاكل والقضايا فى المجتمع ووضع حلول عاجلة لها".

وتابع: أن تمكين الشباب من أهم الملفات التى تحظى باهتمام حقيقى من قبل القيادة السياسية، وأصبح التمكين حقيقى ولم يعد خطط أو حبر على ورق كما كان فى العصور السابقة، واتضح ذلك من خلال مؤتمرات الشباب، والندوات، والدورات ، واللقاءات التى يعقدها الرئيس مع الشباب لبناء جسور الثقة مع الشباب.

وأضاف السقا، هذه المؤتمرات التى يتمه الاستماع فيها لرؤية الشباب يتم فى نفس الوقت تمكنيهم وهناك نماذج كثيرة ناحجة فى العمل العمال أثبتت أن هناك كوادر شبابية حقيقة أصبحت مؤهلة للعمل العام خلال الفترة المقبلة، وهذا يعود لكم المبادرات والمؤتمرات التى تهدف لتأهيل الشباب من أجل تمكين حقيقى.

واقترح عضو مجلس الشباب المصرى، فصل الشباب عن وزارة الشباب والرياضة، قائلا: اغلب ميزانية الوزارة تذهب للرياضة مما يعرض ملف الشباب للظلم، ومن ثم يجب أن يكون هناك ميزانية محددة خاصة بملف الشباب وهذا لن يحدث سوى من خلال فصل الشباب عن الرياضة على أن يكون للشباب مجلس أعلى للشباب يرأسه الوزير ولكن الفكرة تكون قائمة على الاستقلالية فى الميزانية لدعم الملف بالشكل المطلوب والنهوض بأهم ملف فى الدولة لإعداد كوادر شبابية قادرة على ممارسة العمل العام.

وأضاف محمود أسامة السقا، أن التمكين يلزمه تأهيل حقيقى، وأن مجلي الشباب المصرى دشن ولا زال عدد من البرامج والمبادرات الاى تهدف لتحقيق التأهيل للشباب وقدرتهم على ممارسة العمل العام، والاستفادة من هذه القدرات والطاقات الشبابية.