الحوار الوطنى.. عالية علي تطالب بتسهيل اجراءات التصوير فى مصر.. ومحمود فوزي: تشكيل لجنة داخل مجلس الوزراء لوضع قانون يحدد آليات التصوير الشخصي والتجاري

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 يونيو 2023 04:32 مساءً - طالبت عالية علي رئيس شركة للترويج سياحة السينما، بتسهيل اجراءات التصوير فى مصر وتعديل قوانين التصوير بما يسهم فى استغلال موقعها؛ وما يوجد بها من أماكن شهيرة وعالمية، لافتة الي كلمة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة "عش دبابير ناس مصلحتها تاخد فلوسها فى البلد ".

من جانبه عقب المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني باعتبار الأمين العام للمجلس الأعلي للإعلام، لافتا إلي وجود لجنة داخل مجلس الوزراء لوضع قانون يتضمن آليات التصوير سواء الشخصي كالانفلونسر او الانتاج التجاري، موضحا أن اللجنة قطعت اشواط كبيرة فى مجلس الوزراء بما يسهل عمل التصوير .

وأشار إلي أن اخر مرة تم التعرض للديجتال ميديا كونتنت كانت فى٢٠١٨ من خلال القانون المنظم للصحافة والاعلام والذي نظم لأول مرة الاعلام الالكتروني والديجتال، مشددا على أهمية مراجعة الدورية لمثل هذه القوانين.