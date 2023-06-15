التعليم تعلق على استفسارت طلاب الثانوية العامة بشأن اختلاف نماذج الأسئلة

جدة - نرمين السيد - أكد شادى زلطة، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه ليس هناك أى مشكلة تتعلق باستلام طالب الثانوية العامة، نموذج أسئلة مختلف فى كل امتحان، حيث إن اختلاف النماذج يتعلق فقط باختلاف ترتيب الأسئلة لا غير.





يأتى هذا فى ضوء بعض الاستفسارات التى استقبلتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فيما يتعلق بنماذج أسئلة امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2022/2023.

وأضاف زلطة، فى بيان، الخميس، أن كل نموذج أسئلة مرتبط بورقة إجابة "البابل شيت" وورقة إجابة الأسئلة المقالية المرفقة به، مشيرا إلى ضرورة قيام الطالب بتظليل رقم النموذج الذى تسلمه على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، وفقا للفيديو التوضيحى الذى أتاحته وزارة التربية والتعليم، والذى يتضمن كافة الإرشادات والتعليمات المتعلقة بكتابة البيانات.

وتابع المتحدث الرسمى، أن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أصدر توجيهات مشددة باتخاذ كافة الإجراءات لضمان انتظام سير منظومة الامتحانات وتوفير كافة سبل الراحة والتيسير للطلاب، كما وجه بالتفاعل والرد الفورى على كافة الاستفسارات المتعلقة بمنظومة الامتحانات أو أى شكاوى ترد الوزارة بشأن أية مشكلات قد تعوق انتظام سير الامتحانات.

وتهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأولياء الأمور والطلاب، عدم الانسياق خلف الشائعات التى تستهدف تشتيت الطلاب وأهمية استقاء المعلومات الصحيحة من المصادر الرسمية فقط.

امتحانات المواد الأساسية بالثانوية العامة

وانتهى طلاب الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023، على مدار يومى الاثنين والثلاثاء الماضيين، من أداء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع: التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء، وهى مواد نجاح ورسوب، يترتب التغيب عنها دخول الطالب امتحان الدور الثانى.

واعتبارا من الأحد المقبل الموافق 18 يونيو الجارى، يستأنف الطلاب الامتحانات بالمواد الأساسية المضافة للمجموع، ويستمرون حتى الخميس الموافق 13 يوليو 2023.

وتعقد امتحانات المواد الأساسية بالثانوية العامة ورقيا بالكامل، وتنقسم الأسئلة إلى 85% موضوعية بنظام "البابل شيت" و15% مقالية، وتجرى بنظام الـOoen book، إذ يتسلم الطلاب كتيب مفاهيم يتضمن: المفاهيم، الخرائط، القوانين، وغيرها مما يحتاجه الطالب للاستغناء عن الحفظ والتركيز على فهم مخرجات التعلم، أما التصحيح فيكون إلكترونيا بالكامل سواء لأسئلة الاختيار من متعدد أو الأسئلة المقالية.