جاسر جاد الكريم: جهود حثيثة من الدولة المصرية لإصلاح أوضاع المنظومة الصحية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور جاسر جاد الكريم ممثل منظمة الصحة العالمية، ومنسق النظم الصحية فى مكتب الشرق الأوسط، بمنظمة الصحة العالمية أن هناك جهود حثيثة من الدولة المصرية لإصلاح أوضاع المنظومة الصحية فى مصر والنهوض بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.





وأشار الدكتور جاسر جاد الكريم أن قضية إصلاح أوضاع المنظومة الصحية موضوع معقد وقديم، مشيرًا إلى أن مصر دولة رائدة فى النظم الصحية، وهناك محاولات قديمة لإصلاح النظم الصحى منذ عهد الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة والسكان الأسبق.

وأشار إلى أن هناك قيادة سياسة فى مصر حكيمة تعمل على أصلاح الأوضاع الصحية، بدأت خطواتها منذ دستور 2014 بزيادة نسب الإنفاق على الصحة وإقرار قانون التأمين الصحى الشامل.

وأشار إلى أن جملة إنفاق الافراد فى مصر فى القطاع الصحى انخفض من 62٪ إلى 59 ٪.

وتناقش جلسات المحور المجتمعى بالحوار الوطنى، اليوم قضية دعم وتمكين الشباب فى ملف ريادة الأعمال المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب، ضمن مناقشات المحور المجتمعى.

كما تناقش اليوم أيضا ملف الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحى الشامل والنظام الصحى الحكومى والخاص والأهلى، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الصحة.