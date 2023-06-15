مطران الكنيسة اللاتينية يرأس صلاة جنازة الأب هنرى بولاد اليسوعى (صور)

كما أقام الأب ماريو بولس اليسوعى، مدير مركز الجيزويت الثقافى، بالإسكندرية، قداسًا إلهيًا، لراحة نفس الأب هنرى بولاد، وذلك بدير الآباء اليسوعيين، بالإسكندرية.
شارك فى الصلاة الأب ريشار اليسوعى، ومحبو الأب هنرى بولاد، حيث قدم الحاضرون شهادات الحياة، تجاه الأب المتنيح، خاصة من اختبر اللقاء معه، وتتلمذ على يده فى الأمور الروحية، والثقافية، والاجتماعية.
وأشاد الأب ماريو بولس، بما قدمه الأب المنتقل للمجتمع، بصفة عامة، ومركز الجيزويت الثقافى، بالإسكندرية، بصفة خاصة، كما قام الأب هنرى أيضًا، بتقديم العديد من الخدمات إلى شعب الإسكندرية.
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