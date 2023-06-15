رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر: تربطنا علاقة محبة وعمل مشترك مع وزارة الأوقاف

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، على رأس وفد من أعضاء الحوار العربى الأوروبى، فى زيارة خاصة للدكتور مختار جمعة، وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، وذلك بمقر وزارة الأوقاف.





وخلال كلمته، أعرب رئيس الإنجيلية، عن سعادته، بزيارة وزارة الأوقاف، وحوار أعضاء الحوار العربى الأوروبى، مع الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف.

وقال القس أندريه زكى: أهنئ وزير الأوقاف بقرب حلول عيد الأضحى وأهنئ جميع المصريين، وتربطنا علاقة محبة وعمل وبناء مشترك مع وزارة الأوقاف، بقيادة الدكتور مختار جمعة، مضيفا أن وزير الأوقاف قيادة وطنية وصاحب مواقف ثابتة مستنيرة، وصاحب عطاء فكرى يساهم فى نشر قيم العيش والمشترك.

من جانبه، رحب الدكتور مختار جمعة، برئيس الطائفة الإنجيلية، وأعضاء الحوار العربى الأوروبى، معبرا عن سعادته بالزيارة، قائلا: "السلام مع النفس هو أساس سلام البشرية والعالم والمؤمن الحقيقى لا يتجاوز فى حق الآخر، كما يشهد العالم تحولات دولية شديدة، والمعتقد الدينى دوره الحفاظ على الحياة، وتحتاج البشرية إلى صوت العقل والحكمة وعلماء الدين لهم دور مثمر فى سلام العالم".

وأضاف وزير الأوقاف: "نشكر الهيئة الإنجيلية على روحها الوطنية ومشاركاتها السنوية فى مشروع صكوك أضاحى وزارة الأوقاف بمبلغ 100 ألف جنيه".

وافتتح أمس، الدكتور القس أندريه زكى، فعاليات المؤتمر الثامن للحوار العربى الأوروبى، بمشاركة السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى فى مصر، والسفير هاكان إمسجارد سفير السويد فى مصر.

جاء ذلك بحضور عدد من قادة فكر المجتمع المصرى وأعضاء مجلس النواب والشورى وقيادات إعلامية وأكاديميين، وأعضاء الحوار العربى الأوروبى من 17 دولة من مصر والسعودية والعراق والأردن والمغرب ولبنان وفلسطين والإمارات وتونس وألمانيا وروسيا وفرنسا اليونان والنمسا وبولندا والسويد والدنمارك.