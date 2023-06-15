«تعليم القاهرة» تعلن فتح باب القبول بالمدارس الرياضية للعام الجديد

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالقاهرة، فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة بالمدارس الرياضية للعام الدراسى 2023/2024، بمدرستى أبو بكر الصيق الرياضية الإعدادية الثانوية بنين، والسيدة حنيفة السلحدار الإعدادية الثانوية بنات.





شروط الالتحاق بمدرسة أبو بكر الصديق والسيدة حنيفة السلحدار - أين يكون الطالب ناجحا فى الصف السادس الابتدائى. - اجتياز الكشف الطبى (نظر- صدر- صورة تحليل دم كامل- اختبار ذكاء). - اجتياز الاختبارات (بدنية - مهارية- الثقافة الرياضية). ويبدأ سحب ملف التقديم لمدرسة أبو بكر الصديق اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2/7/2023 حتى يوم الأحد الموافق 30/7/2023. وبالنسبة لمدرسة السيدة حنيفة السلحدار فيبدأ سحب ملفات التقدم للمدرسة اعتبارا من الأحد الموافق 16/7/2023 حتى يوم الأحد الموافق 30/7/2023. التقديم للمرحلة الثانوية ويتم القبول بالمرحلة الثانوية بهاتين المدرستين للطلاب الحاصلين على بطولات الجمهورية الألعاب الرياضية المختلفة.

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