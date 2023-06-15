التعليم: امتحانات الدور الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى تعقد إلكترونيا

جدة - نرمين السيد - عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا على المديريات التعليمية بالمحافظات، بشأن آلية عقد امتحانات الدور الثانى للعام الدراسى 2022/2023، للصفين الأول والثانى الثانوى العام.





وأوضح الخطاب إنه تقرر عقد امتحانات هذين الصفين، إلكترونيا، موجها مسؤولى الإحصاء بالمدارس الثانوية، ومسؤولى الإحصاء بالإدارات التعليمية، بسرعة الانتاء من رصد نتائج جميع الطلاب وتعديل حالتهم على صفحة الإحصاء. وتعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، فى المدارس الحكومية والخدمات والخاصة المجهزة تكنولوجيا، إلكترونيا على أجهزة التابلت للإجابة على أسئلة الاختيار من متعدد التى تمثل نسبة 85% من الامتحان، وورقيا للإجابة على الأسئلة المقالية التى تمثل نسبة 15% من الامتحان. أما الطلاب بالمدارس غير المتصلة بشبكة الإنترنت، أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت وكذلك طلبة المنازل، فيؤدون الامتحانات ورقيا فى جميع المواد.

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