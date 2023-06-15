ننشر جداول امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل بمحافظة القاهرة

جدة - نرمين السيد - بدوره، قال أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن الامتحانات تكون وفقا للجداول المعلنة، حيث يؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس والسادس الابتدائي (وما يعادله) الامتحانات خلال الفترة من السبت الموافق 15/7/2023، حتى السبت الموافق 22/7/2023.

كذلك طلاب النقل الإعدادي العام والرياضي (وما يعادله) تجرى امتحاناتهم خلال الفترة من السبت الموافق 15/7/2023 حتى السبت الموافق 22/7/2023.

ويؤدي طلاب النقل الإعدادي المهني (وما يعادله) امتحانات الدور الثاني خلال الفرة من الاثنين الموافق 24/7/2023 وحتى الاثنين الموافق 1/8/2023.

أما طلاب النقل الثانوي العامة (وما يعادله) فتعقد امتحاناتهم بدءا من لاسبت الموافق 15/7/2023 وحتى الاثنين الموافق 1/8/2023.

ويؤدي طلاب النقل الثانوي الفني وما يعادله امتحاناتهم بدءا من السبت الموافق 15/7/2023 وحتى الاثنين الموافق 1/8/2023.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم وضعاف السمع والمكفوفين والمهني والرياضية، امتحانات الدور الثاني خلال الفترة من الاثنين 24/7/2023 حتى الاثنين الموافق 1/8/2023.

إلى ذلك، أعلنت مديرية التربية والتعليم، أن امتحان المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادي يجرى خلال يومي الاثنين الموافق 17/7/2023، والثلاثاء الموافق 18/7/2023.

وتجرى امتحانات المجالات العملية (العملي) للإعدادية المهنية من يوم الأحد الموافق 16/7/2023، إلى يوم الثلاثاء الموافق 18/7/2023.

فيما تجرى امتحانات المجالات العملية (العملي) للإعدادية الصم وضعاف السمع من يوم الأحد الموافق 16/7/2023 إلى الثلاثاء الموافق 18/7/2023.

وشددت المديرية على استمرار الامتحانات حتى لو اعترضتها إجازات رسمية.