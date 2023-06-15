أبوالغيط يترأس أعمال لجنة التنسيق العليا للعمل العربى المشترك

جدة - نرمين السيد - ترأس أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، أعمال الدورة 55 للجنة التنسيق العليا للعمل العربى المشترك، التى يستضيفها اتحاد إذاعات الدول العربية بتونس.





وصرح المستشار جمال رشدى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، بأن المحور الرئيسى للدورة هو "دور التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعى فى تعزيز التكامل الاقتصادى العربى"، بالإضافة إلى مناقشة عدد من البنود الاخرى كالأمن الغذائى العربى، وجذب الاستثمارات فى الدول العربية ومقترح إنشاء صندوق عربى للبحث والابتكار والريادة.

​وأضاف أن أبوالغيط ألقى كلمة أشار فى بدايتها إلى مخرجات القمتين العربيتين الأخيرتين فى كل من الجزائر والسعودية، وكلف القادة العرب الأمانة العامة للجامعة ومؤسسات العمل العربى المشترك بتنفيذ عدد من الاستراتيجيات ذات الصلة بالرقمنة والذكاء الاصطناعى والأمن الغذائى، موضحا بشأن الأمن الغذائى العربى أنه لا يزال يعانى من آثار الازمات المتراكمة والمستمرة ومنها الحرب فى أوكرانيا والتغير المناخى.

​وأشار المتحدث إلى عدد من النقاط المهمة، التى ركز عليها أبوالغيط فى كلمته منها الأجندة الرقمية العربية، وتنفيذ الخطط العربية المتعلقة بالأمن الغذائى، ومنها آلية التمويل المقترحة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية، فضلا عن أهمية تكثيف مشاركة منظمات العمل العربى المشترك فى قمم المناخ.

تجدر الإشارة فى هذا الصدد إلى أن الأمين العام أجرى خلال زيارته إلى تونس، جولة فى معرض اتحاد إذاعات الدول العربية للتكنولوجيا والتجهيزات بمدينة الثقافة "الشاذلى القليبى"، كما أشرف على وضع حجر أساس مشروع بناء مركز أعمال اتحاد إذاعات الدول العربية، فضلا عن حضوره حفل اختتام الدورة (23) لمهرجان الإذاعة والتليفزيون، ينظم بالتعاون مع وزارة الثقافة التونسية.